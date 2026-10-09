హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్: ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ను కాకతీయ నైట్స్ జట్టు విజయంతో మొదలు పెట్టింది. నెక్లెస్ రోడ్లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో గురువారం రాత్రి ఈ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి.
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తెలంగాణ క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి టోర్నీని ఘనంగా ప్రారంభించారు.
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తొలి మ్యాచ్లో కాకతీయ నైట్స్ 'టైబ్రే కర్'లో మైటీ మరాఠాస్ ను ఓడించింది.
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భారతీయ సంస్కృతిలో విలువిద్యకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని, ఇప్పుడు మన ఆర్చర్లు అంతర్జా తీయ స్థాయిలో ప్రతిష్టాత్మక పోటీల్లో రాణిస్తుం డటం గర్వకారణమని ఆయన అన్నారు.
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టోర్నీ డైరె క్టర్ అనిల్ కామినేని, భారత ఆర్చరీ సంఘం అధ్య క్షుడు అర్జున్ ముండా తదితరులు ఈ కార్యక్రమం లో పాల్గొన్నారు.
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ఇటీవల ఆసియా క్రీడల్లో పత కాలు సాధించిన భారత ఆర్చర్లతో పాటు వరల్డ్ చాంపియన్షిప్ లో కూడా విజయాలు అందుకున్న ఆర్చర్లను ఈ సందర్భంగా సన్మానించారు.
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