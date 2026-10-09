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టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 9 2026 4:09 PM | Updated on Oct 9 2026 4:25 PM
యాంకర్, నటి విష్ణు ప్రియ బ్లాక్ డ్రెస్లో మెరిసింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ డ్రెస్లో మరింత ఫుల్ గ్లామరస్గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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