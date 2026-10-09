 బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు) | Vishnu Priya Bhimeneni Glamorous Look in a Black Dress | Sakshi
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బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)

Oct 9 2026 4:09 PM | Updated on Oct 9 2026 4:25 PM

Vishnu Priya Bhimeneni Glamorous Look in a Black Dress1
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యాంకర్, నటి విష్ణు ప్రియ బ్లాక్ డ్రెస్‌లో మెరిసింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ డ్రెస్‌లో మరింత ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Vishnu Priya Bhimeneni Glamorous Look in a Black Dress2
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Vishnu Priya Bhimeneni Glamorous Look in a Black Dress3
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Vishnu Priya Bhimeneni Glamorous Look in a Black Dress4
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Vishnu Priya Bhimeneni Glamorous Look in a Black Dress12
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