 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు) | SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు)

Jan 22 2026 7:08 PM | Updated on Jan 22 2026 7:08 PM

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos1
1/7

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos2
2/7

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos3
3/7

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos4
4/7

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos5
5/7

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos6
6/7

SuperStar Krishna Grand Son Jaya Krishna Visited Tirumala Temple Photos7
7/7

# Tag
superstar krishna grand son Jaya Krishna visited tirumala Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 2

స్టన్నింగ్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఇషా రెబ్బా (ఫోటోలు)
photo 3

నిన్ను విసిగించడం నాకెంత ఇష్టమో!: భావన (ఫోటోలు)
photo 4

ఇప్పుడు స్టార్‌ సెలబ్రిటీస్‌.. పదేళ్ల కిందట ఎలా ఉన్నారంటే? (ఫోటోలు)
photo 5

బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar Reddy Sketch To Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 1
Video_icon

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పై దాడి చేసేందుకు స్కేచ్ తెగించిన జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి
YS Jagan Holds Strategic Meeting with YSRCP MPs 2
Video_icon

వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీలతో వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక సమావేశం
YS Jagan Strong Warning to CM Chandrababu Over TDP Cadre Crime Politics 3
Video_icon

నువ్వు నాటిన విత్తనాలు వృక్షాలు అయితే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా బాబుకు జగన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Harish Rao Strong Reply to CM Revanth Reddy Over SIT Notices 4
Video_icon

ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే సిట్ నోటీసులు ఇస్తారా?: హరీష్ రావు
SIT Issued Notice to KTR on Phone Tapping Case 5
Video_icon

కేటీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు

Advertisement