 'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో 'అసలు తగ్గే లే '(ఫొటోలు)

Aug 29 2025 11:17 AM | Updated on Aug 29 2025 11:27 AM

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos1
1/17

పుష్ప క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ సినిమాకు వరల్డ్ వైడ్‌గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మేనరిజానికి ఫుల్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos2
2/17

పుష్పరాజ్‌కు ఉన్న క్రేజ్‌తో తాజాగా వినాయక చవితికి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos3
3/17

తమిళనాడులోని హోసూరుకు చెందిన ఫ్యాన్స్ పుష్ప మూవీ సెట్‌ తరహాలో ఏ‍ర్పాటు చేశారు.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos4
4/17

ఎర్రచందనం దుంగల సెటప్‌తో అచ్చం పుష్ప స్టైల్లో ఈ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos5
5/17

ఈ పుష్ప స్టైల్లో ఉన్న వినాయక విగ్రహాలను చూసేందుకు అభిమానులే కాదు.. భక్తులు కూడా పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్నారు.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos6
6/17

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ నెటిజన్‌ షేర్ చేశారు.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos7
7/17

ఇది చూసిన పుష్పరాజ్ ఫ్యాన్స్‌ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos8
8/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos9
9/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos10
10/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos11
11/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos12
12/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos13
13/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos14
14/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos15
15/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos16
16/17

Pushpa 2 Style Ganesh Mandapam In Chennai Photos17
17/17

Pushpa 2: The Rule Chennai Allu Arjun vinayaka chavithi photo gallery
