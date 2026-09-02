 ‘మా రాముడు అందరివాడు’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos | Sakshi
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‘మా రాముడు అందరివాడు’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Sep 2 2026 6:59 AM | Updated on Sep 2 2026 6:59 AM

Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos1
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శ్రీరామ్, స్వాతి జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మా రాముడు అందిరివాడు’.

Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos2
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సుమన్, సమ్మెట గాంధీ, నాగ మహేష్, బాహుబలి ప్రభాకర్, ఆనంద్ భారతి, జబర్దస్ అప్పారావు, చిట్టి బాబు, గడ్డం నవీన్, లక్ష్మణ్ రావు తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించారు.

Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos3
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యద్దనపూడి మైకిల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అనుముల ప్రొడక్షన్స్, శ్రీరామ్ క్రియేషన్స్ పై అనుముల లక్ష్మణరావు, పల్లకొండ శ్రీరాములు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos4
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సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ లాబ్స్ లో గ్రాండ్ గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos5
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Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos6
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Maa Ramudu Andarivadu Movie Pre Release Event Photos7
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