 నెలల కొడుకుతో రహస్య దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నెలల కొడుకుతో రహస్య దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Sep 30 2025 6:20 PM | Updated on Sep 30 2025 6:20 PM

Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos1
1/6

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం-రహస్య దంపతులకు ఈ ఏడాది మే నెలలో కొడుకు పుట్టాడు. ఆ పిల్లాడితో కలిసి రహస్య దసరాని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.

Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos2
2/6

Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos3
3/6

Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos4
4/6

Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos5
5/6

Actor Kiran Abbavaram wife Rahasya Gorak Dussehra Celebrations With Son Photos6
6/6

# Tag
Kiran Abbavaram wife Rahasya Dussehra Celebrations Son Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నెలల కొడుకుతో రహస్య దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు)
photo 3

ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా !
photo 4

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల బతుకమ్మ సంబరాలు

Video

View all
YSRCP Satish Reddy STRONG WARNING to Balakrishna Over Comments on YS Jagan 1
Video_icon

బ్లడ్ వేరు, బ్రీడ్ వేరా? బాలయ్యను ఏకిపారేసిన సతీష్ రెడ్డి
YSRCP SV Satish Reddy Shocking Facts On Kodela Siva Prasad Suicide 2
Video_icon

Satish Reddy: కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు నేను టీడీపీలోనే ఉన్న..
Massive Bomb Blast in Quetta 3
Video_icon

Quetta: క్వెట్టాలోని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లక్ష్యంగా దాడి
Chandrababu and Pawan Conspiracy Due To Balakrishna Comments 4
Video_icon

అసెంబ్లీలో వైఎస్ జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ పిచ్చి వ్యాఖ్యలు
Guntur YSRCP Leaders Sensational Comments On Chandrababu Govt Over Medical College Privatization Sakshi TV Live 3.02M subscribers Subscribe 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఆపకపోతే... అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందే కిరోసిన్ పోసుకుని
Advertisement