 చీరలో మెరిసిపోతున్న ఓజీ భామ శ్రియా రెడ్డి లుక్స్‌ | OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree | Sakshi
చీరలో మెరిసిపోతున్న ఓజీ భామ శ్రియా రెడ్డి లుక్స్‌

Sep 23 2025 4:10 PM | Updated on Sep 23 2025 5:03 PM

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree1
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree2
సలార్‌ మూవీతో ఒక్కసారిగా లైమ్‌లైట్‌లోకి వచ్చిన నటి శ్రియా రెడ్డి

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree3
అందం, అంతకు మించిన అభినయంతో ప్రభాస్‌-ప్రశాంత్‌ నీల్‌ సలార్‌ మూవీతో రీఎంట్రీఇచ్చి, అందర్నీ కట్టిపడేసింది.

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree4
తాజాగా ‘ఓజీ’ లో మరోసారి ఫ్యాన్స్‌ని అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree5
పొగరు, అప్పుడప్పుడు, అమ్మ చెప్పింది లాంటి మూవీల్లో నటించింది.

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree6
నెగిటివ్‌ గ్లామరస్‌ రోల్స్‌తోపాటు హాట్‌ బ్యూటీగా పేరు తెచ్చుకుంది శ్రియా

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree7
తాజాగా శారీ లుక్‌ అంటూ ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేసిన ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నాయి.

OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree8
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree9
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree10
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree11
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree12
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree13
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree14
OG actress Shriya Reddy looks dazzling in a saree15
# Tag
Sriya Reddy OG Movie Actress Gallery salaar movie Saree Photos Movie News
