 Bvlgari Serpenti Infinito : ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన ఇషా అంబానీ, స్పెషల్‌ సర్‌ప్రేజ్‌!(ఫొటోలు)
Bvlgari Serpenti Infinito : ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన ఇషా అంబానీ, స్పెషల్‌ సర్‌ప్రేజ్‌!(ఫొటోలు)

Oct 3 2025 9:24 PM | Updated on Oct 3 2025 9:24 PM

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos1
1/37

Bvlgari Serpenti Infinito ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన తారలు, ఇషా ఇంకా స్పెషల్‌

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos2
2/37

ఆషి స్టూడియో బ్లాక్‌ గౌను, సెర్పెంటి డివైన్ మాన్సూన్ నెక్లెస్‌, తల్లి డైమండ్‌రింగ్‌తో స్పెషల్‌ ఎట్రాక్షన్‌గా కనిపించింది

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos3
3/37

రూబీలు, వజ్రాలతో రోజ్ గోల్డ్‌లో రూపొందించిన Serpenti Divine Monsoon నెక్లెస్‌ను ధరించింది.

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos4
4/37

అంతేకాదు 25 ఏళ్ల క్రితం నాటి న్యూయార్క్‌లో కొనుగోలు చేసిన వింటేజ్ ఎల్లో డైమండ్‌ బ్వ్లగారి రింగ్‌ను ధరించడం విశేషం.

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos5
5/37

ఇది అక్టోబర్ 17 వరకు ముంబైలోని నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్‌లోని ఆర్ట్ హౌస్‌లో జరుగుతుంది.

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos6
6/37

వివిధ మాధ్యమాలలోని కళాకృతులతో పాటు, ఇటాలియన్ లగ్జరీ దిగ్గజం బ్వ్లగారి సెర్పెంటి హెరిటేజ్ కలెక్షన్ నుండి క్యూరేషన్, హై జ్యువెలరీ క్రియేషన్స్, టైమ్‌పీస్‌లు ,

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos7
7/37

ఆర్కైవ్‌ల నుండి మాస్టర్‌వర్క్‌లుంటాయి. సెర్పెంటి (ఇటాలియన్‌లో 'పాము') ఆకారంలోనే ఈ ప్రత్యేక డిజైన్లు ఉంటాయి.సమంతా రూత్ ప్రభు, తమన్నా భాటియా, మనుషి

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos8
8/37

చిల్లర్, త్రిప్తి దిమ్రి , డయానా పెంటీ వంటి ప్రముఖ తారలు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు,

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos9
9/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos10
10/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos11
11/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos12
12/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos13
13/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos14
14/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos15
15/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos16
16/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos17
17/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos18
18/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos19
19/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos20
20/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos21
21/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos22
22/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos23
23/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos24
24/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos25
25/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos26
26/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos27
27/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos28
28/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos29
29/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos30
30/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos31
31/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos32
32/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos33
33/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos34
34/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos35
35/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos36
36/37

Bulgari Serpenti Infinito Exhibition Photos37
37/37

Bulgaria exhibition Photos
