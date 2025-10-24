 వైభవంగా నేతకాని ‘దీపావళి బతుకమ్మ’ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
వైభవంగా నేతకాని ‘దీపావళి బతుకమ్మ’ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Oct 24 2025 9:28 AM | Updated on Oct 24 2025 10:10 AM

Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos1
వరంగల్ జిల్లా : ఒక్కేసి పువ్వేసి చందమామ.. అంటూ యువతులు, మహిళలు పాటలతో సందడి చేశారు పోయి రావమ్మ.. గౌరమ్మ అంటూ దీపావళి (నేతకాని) బతుకమ్మను సాగనంపారు.

Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos2
హసన్‌పర్తి మండలం సీతంపేట గ్రామంలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహించిన దీపావళి(నేతకాని)బతుకమ్మ వేడుకలు గురువారం ముగిశాయి.

Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos3
తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మలతో మహిళలు, పురుషులు గ్రామ వీధులగుండా కిలోమీటర్‌ దూరం వరకు భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించారు.

Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos4
అనంతరం బతుకమ్మ ఆడి స్థానిక చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు.

Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos5
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos6
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos7
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos8
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos9
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos10
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos11
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos12
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos13
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos14
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos15
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos16
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos17
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos18
Nethakani Caste People Grandly Celebrates Diwali Bathukamma Photos19
# Tag
bathukamma Diwali 2025 warangal Festival Celebration photo gallery Telangana
