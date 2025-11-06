 కూచిపూడి అరంగేట్రంతో అలరించిన కుమారి శార్ణిత (ఫొటోలు) | Kuchipudi Event At Ravindra Bharathi In Hyderabad | Sakshi
కూచిపూడి అరంగేట్రంతో అలరించిన కుమారి శార్ణిత (ఫొటోలు)

Nov 6 2025 9:45 AM | Updated on Nov 6 2025 9:56 AM

నగరానికి చెందిన చిన్నారి ‘కుమారి శార్ణిత దత్త రాచ’కేవలం ఏడేళ్ల వయసులో మూడు గంటలపాటు నిరాటంకంగా పూర్తి స్థాయి కుచిపూడి రంగప్రవేశ నృత్యం ప్రదర్శించి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది.

రవీంద్రభారతిలో జరిగిన ఈ చరిత్రాత్మక ప్రదర్శన ఆమెను ప్రపంచంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలైన కుచిపూడి నర్తకిగా నిలిపింది. శారద కళాక్షేత్ర భవన్‌ కుచిపూడి డ్యాన్స్‌ అకాడమీ వ్యవస్థాపకురాలు గురుభావన పెదప్రోలు శిక్షణలో తనను తాను తీర్చిదిద్దుకున్న శార్ణిత కళానైపుణ్యం, భావప్రదర్శన ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది.

kuchipudi Ravindra Bharathi Hyderabad
