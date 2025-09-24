 ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు.. అన్నపూర్ణాదేవిగా బెజవాడ దుర్గమ్మ (ఫొటోలు) | Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు.. అన్నపూర్ణాదేవిగా బెజవాడ దుర్గమ్మ (ఫొటోలు)

Sep 24 2025 9:24 PM | Updated on Sep 24 2025 9:31 PM

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos1
1/16

బెజవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి.. మూడో రోజు(బుధవారం, సెప్టెంబర్‌ 24) అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos2
2/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos3
3/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos4
4/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos5
5/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos6
6/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos7
7/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos8
8/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos9
9/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos10
10/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos11
11/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos12
12/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos13
13/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos14
14/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos15
15/16

Sri Annapurna Devi Alankaram Day 3 In Vijayawada Kanaka Durga Temple Photos16
16/16

# Tag
annapurna devi alankaram vijayawada kanaka durga temple Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు.. అన్నపూర్ణాదేవిగా బెజవాడ దుర్గమ్మ (ఫొటోలు)
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. తెల్లని చీరలో అమ్మవారిని పూజిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 3

అట్టర్‌ఫ్లాప్‌ సూపర్‌-6పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ ఫ్యామిలీ.. ఫొటోలు షేర్‌ చేసిన కోమల్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires On Chandrababu Over Anantapur Super Six 1
Video_icon

దీన్ని చూస్తే కొంచమైనా సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
YSRCP Anna Rambabu Open Challenge to Chandrababu Over Medical College Privatization 2
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై చంద్రబాబుకు అన్నా రాంబాబు సవాల్
Love Marriage Effect Parents Kidnap their Daughter Swetha 3
Video_icon

Love Marriage: శ్వేతను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన తల్లిదండ్రులు
Ys Jagan EXPOSES Eenadu Fake Propaganda about TDP Super Six Schemes 4
Video_icon

సూపర్ సెవెన్ ఇస్తానని చంద్రబాబు అన్నారు: వైఎస్ జగన్
YS Jagan Mass Warning To Chandrababu Lokesh Redbook 5
Video_icon

YS Jagan: డిజిటల్ బుక్ ఏంటో చూపిస్తాం Get Ready..
Advertisement