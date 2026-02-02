పాలన్పూర్: గుజరాత్లో కుక్కకాటుతో రేబిస్ వ్యాధి బారిన పడి
సాక్షి, హైదరాబాద్: సినీ నటుడు రామ్చరణ్ మరోసారి తండ్రి అయ్యారు.
బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతాయి..
టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన సూపర్ ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు.
వాషింగ్టన్: అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్-1బీ(H-1B) వీసాల విషయంలో
బారాముల్లా: జమ్ముకశ్మీర్లోని బారామ�...
కేంద్రం యూట్యూబర్లకు పండుగలాంటి వార�...
బాలీవుడ్ నటి మాధురి దీక్షిత్ గురిం...
ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం ఆర్థిక మంత్రి నిర్...
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026–27 దేశవ్యాప్తంగా గృహ...
ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివ...
కొన్ని ఘటనలు ఎంతో ఆలోచించేలా చేస్తాయ...
ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి, జీవితంల...
కోల్కతా: 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్పై పశ్చి�...
భారతీయ అల్ట్రా-డిస్టెన్స్ అండ్ లాంగ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర బడ్జెట్ వెలువడిన �...
కేంద్ర బడ్జెట్ రోజున, ఆర్థిక మంత్రి న...
ఎన్ని డబ్బులున్న కొనలేనివి చాలనే ఉంట...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఆర్థిక మంత్రి నిర...
ఆ ముగ్గురూ ప్రాణ స్నేహితులనడానికి ని...
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వైద్య విద్యను అభ్�...
వచ్చిన ఆదాయంతో దేనికీ అంతగా ఇబ్బందుల...
ప్లాటిపస్ అనే జంతువు ప్రపంచంలోనే అత...
కొన్ని కొవ్వులు, నూనెలను ఒక బేస్తో క�...
బెంగళూరుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్...
చైనాలో ఇప్పుడు వింత పరిస్థితి నెలకొం...
ఘజియాబాద్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియా�...
అమెరికానుపట్టికుదపిన లైంగిక నేరాల క�...
మనం విజయం సాధించాలంటే మనమీద మనకి నమ్�...
జబల్పూర్: మధ్యప్రదేశ్ సాంస్కృతిక ర...
లక్నో: పోలీసులు జరుపుతున్న ఎన్కౌంటర...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఎన్సీపీ నేత అజిత�...
సంచలనం ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో టెస్లా �...
న్యూఢిల్లీ: గత ఏడాది నవంబర్ 10న ఢిల్లీ�...
న్యూఢిల్లీ: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయం తీసు�...
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. శుక్రవారం గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా రూ.
బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన నిర్మించిన సినిమా 'దేవగుడి'.
Feb 2 2026 7:27 AM | Updated on Feb 2 2026 7:27 AM
పాక్ పై భారత్ ఘన విజయం