నీ ముఖం చూసే కదా డబ్బులు ఇచ్చింది..!" అంటూ బాధితుల ఆవేదనను బయటపెట్టిన అడ్వకేట్ సుబ్బారావు ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. నందూస్ వరల్డ్ పేరుతో వెలుగులోకి వచ్చిన వివాదాలు, బాధితులు చేస్తున్న ఆరోపణలు, డబ్బుల లావాదేవీలు, చట్టపరమైన అంశాలపై అడ్వకేట్ సుబ్బారావు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. అసలు కేసులో ఉన్న నిజాలు ఏమిటి? బాధితుల వాదనలు ఏమంటున్నాయి? చట్టం ప్రకారం తదుపరి చర్యలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? పూర్తి వివరాల కోసం ఈ ఇంటర్వ్యూను చూడండి. ప్రస్తుతం నందూస్ వరల్డ్కు సంబంధించిన ఆరోపణలు, ఫిర్యాదులు మరియు వాటిపై వచ్చిన స్పందనలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
Nandus World Exposed by Advocate Subbarao
Jun 9 2026 7:07 PM | Updated on Jun 9 2026 7:07 PM
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