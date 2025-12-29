 కొత్త సంస్కృతి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్త సంస్కృతి

Dec 29 2025 12:00 PM | Updated on Dec 29 2025 12:00 PM

కొత్త సంస్కృతి

కొత్త సంస్కృతి

కొత్త సంస్కృతి

తణుకులో కొత్త సంస్కృతికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రశాంతంగా ఉండే తణుకులో వివాదాలు సృష్టించి గొడవలు పెట్టేందుకు చూస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా వైఎస్సార్‌ విగ్రహానికి చంద్రబాబు ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటుచేసి తణుకులో కవ్వింపు చర్యలకు టీడీపీ నేతలు తెరదీశారు. మేమెప్పుడూ టీడీపీ పార్టీ పెద్దలకు కూ డా గౌరవాన్ని ఇచ్చే రకంగానే నడుచుకున్నాం. అంతేకాకుండా టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వైటీ రాజా తీసుకున్న నిర్ణయాలను పలు సందర్భాల్లో ఇప్పటికీ స్వాగతిస్తూనే ఉన్నాం. సుగర్స్‌ అధినేత ముళ్లపూడి హరిశ్చంద్రప్రసాద్‌ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటుచేసి ఆ ప్రాంతాన్ని పార్కుగా తీర్చిదిద్దాం. అలాంటి మంచి కార్యక్రమాలను నిర్వహించామే కానీ ఎప్పుడూ గీత దాటి చెత్త రాజకీయాలు చేయలేదు. అయితే నేడు గొ డవ లు సృష్టించి పోలీసులను పావులుగా వాడుకుంటున్న దుస్థితి నెలకొంది.

– కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు, మాజీ మంత్రి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సల్మాన్ ఖాన్‌ 60వ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

దళపతి 'జన నాయగన్' ఆడియో లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు..(ఫొటోలు)
photo 4

బుక్‌ఫెయిర్‌ కిటకిట..భారీగా పుస్తకాలు కొనుగోలు (ఫొటోలు)
photo 5

గచ్చిబౌలి స్టేడియం : కూచిపూడి కళావైభవం గిన్నీస్‌ ప్రపంచ రికార్డు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jubilee Hills MLA Naveen Yadav First Speech In Assembly 1
Video_icon

అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా నవీన్ యాదవ్ ఫస్ట్ స్పీచ్
CM Revanth Reddy Vs KCR Conversation In Assembly 2
Video_icon

అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ ను పలకరించిన సీఎం రేవంత్
Team India Squad For U19 World Cup 2026 3
Video_icon

అండర్-19 వరల్డ్ కప్ టీమ్ వచ్చేసింది.. అందరి కళ్లు అతడిపైనే..!
Chandrababu Govt Red Book Rule In AP 4
Video_icon

రెడ్ బుక్ ఆర్డర్.. పోలీసులు జీ హుజూర్
KSR Live Show On Chandrababu And Nara Lokesh Psycho Politics 5
Video_icon

రియల్ సైకో! తొందర పడకు..
Advertisement
 