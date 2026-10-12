 ‘నువ్వు మైసమ్మవా.. దెయ్యానివా.. నీకేం కావాలి? | Teacher Harasses Student Over Superstitious Beliefs at Jagtial KGBV | Sakshi
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‘నువ్వు మైసమ్మవా.. దెయ్యానివా.. నీకేం కావాలి?

Oct 12 2026 12:02 PM | Updated on Oct 12 2026 12:06 PM

Teacher Harasses Student Over Superstitious Beliefs at Jagtial KGBV

AI Image

జగిత్యాల జిల్లా: మూఢనమ్మకాలను విశ్వసించొద్దంటూ విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం నింపాల్సిన ఉపాధ్యాయురాలే ఓ విద్యార్థినిని భయభ్రాంతులకు గురిచేసిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లా పెగడ పల్లి మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా బాలికల పాఠశాలలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఓ విద్యార్థిని వసతిగృహంలో ఉంటూ ఇంటర్‌ చదు వుతోంది. ఆమె అప్పుడప్పుడూ అనారోగ్యానికి గురై ముభావంగా ఉంటోంది.

 దీంతో అదే పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు తరగతి గదిలో తోటి విద్యార్థినుల ముందే ఆమెను నిలబెట్టి ‘నువ్వు మైసమ్మవా.. దెయ్యానివా.. నీకేం కావాలి? ఈ అమ్మాయిని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నా వు?’ అని ప్రశ్నిస్తూ విద్యార్థినిని ప్రశ్నిస్తూ సుమా రు 10 నిమిషాలపాటు వీడియో తీయించింది. దీనికి ఆ విద్యార్థిని ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌ నంగా ఉండిపోయింది. ఆ సమయంలో ఉపా ధ్యాయురాలు మరో విద్యార్థినితో జడ వేయించుకోవడం గమనార్హ. దీనిపై ఎంఈవో సులోచ నను వివరణ కోరగా విషయం తన దృష్టికి వచ్చిందని.. ఉన్నతాధికారుల సూచనల మేరకు టీచర్‌పై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. 

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