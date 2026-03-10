 ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. ప్రభాకర్‌ రావుకు బెయిల్ | Phone tampering case Prabhakar Rao gets bail | Sakshi
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. ప్రభాకర్‌ రావుకు బెయిల్

Mar 10 2026 3:08 PM | Updated on Mar 10 2026 3:35 PM

Phone tampering case Prabhakar Rao gets bail

సాక్షి హైదరాబాద్: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉ‍న్న ప్రభాకర్‌ రావుకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. విచారణకు సహకరించాలని  పాస్‌పోర్టు ట్రయల్ కోర్టులో సరెండర్ చేయాలని ఆదేశించింది. రాష్ట్ర స్పెషల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో (ఎస్‌ఐబీ) కార్యాలయం కేంద్రంగా సాగిన ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఎస్‌ఐబీ మాజీ చీఫ్‌ ప్రభాకర్‌రావు.. సుప్రీంకోర్టులో ఇది వరకే ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారించిన కోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజుూరు చేసింది. పాస్‌పోర్టు సరెండర్  చేయాలని ట్రయల్ కోర్టు అనుమతి లేకుండా విదేశాలకు వెళ్లకూడదని ఆదేశించింది.

