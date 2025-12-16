 ఇకపై ఉపేక్షించేది లేదు : సీపీ సజ్జనార్‌ స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ | No more tolerance Sajjanar strong warning who Neglects their parents | Sakshi
ఇకపై ఉపేక్షించేది లేదు : సీపీ సజ్జనార్‌ స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Dec 16 2025 12:03 PM | Updated on Dec 16 2025 12:20 PM

No more tolerance Sajjanar strong warning who Neglects their parents

సాక్షి, హైదరాబాద్‌ :  హైదరాబాద్‌ సీపీ వీసీ సజ్జనార్‌ మరో కీలక అంశంపై స్పందించారు. బెట్టింగ్‌ యాప్స్‌ లాంటి తీవ్రమైన అంశాలపై స్పందించిన సజ్జనార్‌ బిడ్డల అనాదరణకు గురై రోడ్డు పాలువుతున్న వృద్ధ తల్లిదండ్రుల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించారు. ఈ మేరకు వృద్ధాప్యంలో, అనారోగ్యంతో ఉన్న తల్లిదండ్రులను సొంత బిడ్డలే అనాథలుగా వదిలివేస్తున్న తీరుపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై వృద్ధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించినా, హింసించినా ఉపేక్షించేది లేదు. కన్నవారిని రోడ్డున వదిలేసే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవు అని సజ్జనార్‌ హెచ్చరించారు. 

ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన  వీడియో హెచ్చరిక కనిపెంచిన అమ్మానాన్నల్ని ఇబ్బందులు పాలు చేస్తున్నవారి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టిస్తోంది. దిక్కుతోచని స్థితిలో కుమిలిపోతున్న ప్రతి వృద్ధుడికి, ప్రతి తల్లికి పోలీసుశాఖ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చు. మీరు ఒంటరి వారు కాదు. మీ ఆత్మగౌరవం, భద్రత, శ్రేయస్సు మాకు అత్యంత ముఖ్యం. బాధితులు నిర్భయంగా నేరుగా సంప్రదించ వచ్చని తన ట్వీట్‌లో సూచించిన వైనం నెట్టింట పలువురిని ఆకట్టుకుటోంది.

