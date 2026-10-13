 ఇది ముమ్మాటికీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన కరువే.. హరీష్‌ రావు | Harish Rao warns of intensifying the struggle if farmers are not supported | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది ముమ్మాటికీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన కరువే.. హరీష్‌ రావు

Oct 13 2026 4:40 PM | Updated on Oct 13 2026 4:59 PM

Harish Rao warns of intensifying the struggle if farmers are not supported

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోకపోతే  బీఆర్‌ఎస్‌ ఆధ్యర్వంలో పోరాటం ఉద్ధృతం చేస్తామని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం జారీ చేశారు.ఇది ప్రకృతి తెచ్చిన కరువు కాదని ముమ్మాటికీ కాంగ్రెస్‌ తెచ్చిన కరువేనన్నారు. ఈ రోజు మంగళవారం సాక్షితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉందని తెలిసినా ప్రభుత్వం మేల్కోలేదని కృష్ణా జలాలను ఒడిసి పట్టుకోవడంలో సీఎం  రేవంత్‌ విఫలమయ్యారని హరీష్‌ రావు ఆరోపించారు.

అదే విధంగా అవినీతిమయమైన పీఎంయూ కేంద్రీకృత టెండర్లను వెంటనే రద్దు చేసి, పాత పద్ధతిలోనే స్థానిక వెండర్ల ద్వారా ప్రభుత్వ హాస్టళ్లకు సరుకులు సరఫరా చేయాలని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు అ‍న్నారు. గురుకులాలు, సంక్షేమ హాస్టళ్లలో సరుకుల సరఫరా కోసం తెచ్చిన కేంద్రీకృత పీఎంయూ టెండర్లను ప్రభుత్వం తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

హరీష్‌ రావు "గతంలో మాదిరిగానే పాఠశాలను ఒక యూనిట్‌గా తీసుకుని, డిస్ట్రిక్ట్ పర్చేస్ కమిటీ (DPC) ద్వారా స్థానిక వెండర్లకే నిత్యావసర సరుకుల సరఫరా బాధ్యతలు అప్పగించాలి.పాత విధానాన్ని కొనసాగించడం ద్వారా జీవనోపాధి కోల్పోతున్న  వేలమంది చిరు వ్యాపార కుటుంబాల భవిష్యత్తును కాపాడటంతో పాటు, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన, తాజా సరుకులు అందుతాయి.ప్రభుత్వ పెద్దల కమీషన్ల కోసం బ్లాక్‌లిస్ట్ సంస్థకు టెండర్ కట్టబెట్టడం దుర్మార్గమన్నారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రవేశపెట్టి మూడు నెలల్లోనే విఫలమై రద్దయిన విధానాన్ని.. ఎవరి స్వలాభం కోసం తెలంగాణలో రుద్దుతున్నారని ప్రశ్నించారు. 


ఇదీ చదవండి:సీఈఓ పేరుతో రూ.2.7 కోట్లు టోకరా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెడలో వజ్రపు హారాలతో బిగ్‌బాస్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు చిన్నశేష వాహనంపై దివ్యదర్శనం (ఫొటోలు)
photo 4

బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే బర్త్‌ డే స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

సీఎం విజయ్‌ను కలిసిన విరోష్ జంట.. ట్రెండింగ్‌లో లేటెస్ట్ ఫోటోలు!

Video

View all
Nana Patekar Tanushree Dutta Controversy 1
Video_icon

నానాపటేకర్ మృతిపై హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Vallabhaneni Vamsi Mass Warning to TDP Leaders 2
Video_icon

నా వెంట్రుక కూడా పీకలేరు.. టీడీపీ నేతలకు వల్లభనేని వంశీ మాస్ వార్నింగ్..
Supreme Court battle over SIR 3
Video_icon

SIRపై సుప్రీం పోరు!
Ponaka Janardhan Reddy Sensational Comments on Chandrababu 4
Video_icon

న్యాయమూర్తికి బాబు బహుమానం వెనుక మతలబిదే? పొనకా సంచలన వ్యాఖ్యలు
T20 Match IND vs WI 5
Video_icon

T20 Match: ఉప్పల్ లో తుఫాన్ కు సై
Advertisement
 