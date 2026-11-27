సాక్షి,హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కార్యాలయంలో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. మూడు ఫైరింజన్లతో మంటల్ని ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి.
మంటల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో మూడు ఫైరింజన్ల సాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటల్ని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. మంటలు పక్కనున్న ఇతర విభాగాలకు, సమీప భవనాలకు వ్యాపించకుండా సిబ్బంది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు, సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ ప్రధాన రహదారికి సమీపంలోనే ఈ కార్యాలయం ఉండటంతో, ఎలాంటి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా పోలీసులు వాహనాలను మళ్లిస్తున్నారు.
ఈ అగ్నిప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రమాదం జరిగిందా లేక మరేదైనా కారణం ఉందా అనే కోణంలో అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాతే కార్యాలయంలోని ఫైళ్లు, కంప్యూటర్లు,ఫర్నిచర్ ఏ మేరకు దగ్ధమయ్యాయనే ఆస్తి నష్టం వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.