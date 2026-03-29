మణికొండలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

సాక్షి,హైదరాబాద్: మణికొండలో ఆదివారం సాయంత్రం ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనతో నివాసితులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. మంటలు మొదటగా అపార్ట్మెంట్లోని ఒక ఫ్లోర్లో చెలరేగి, కాసేపటికే ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి. పొగలు కమ్ముకోవడంతో నివాసితులు బయటకు పరుగులు తీశారు. కొంతమంది శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో భాగంగా నివాసితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. సకాలంలో స్పందించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. స్థానిక పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి అధికారులు చర్యలు ప్రారంభించారు.
ఈ ఘటనతో మణికొండ ప్రాంతంలో కలకలం రేగింది. ప్రాణనష్టం జరగకపోవడం ఊరటనిచ్చినా, ఆస్తులకు గణనీయమైన నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
