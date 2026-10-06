 మంచి ఉద్యోగమని నమ్మించాడు.. రష్యా ఆర్మీలో చేర్పించాడు | Fake Job Racket Russia | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మంచి ఉద్యోగమని నమ్మించాడు.. రష్యా ఆర్మీలో చేర్పించాడు

Oct 6 2026 7:39 AM | Updated on Oct 6 2026 7:39 AM

Fake Job Racket Russia

ఎల్లారెడ్డిపేట (సిరిసిల్ల): ఉన్న ఊరిలో ఉపాధి లేక రష్యాకు వెళ్లిన యువకుడు ఏజెంట్‌ చేసిన మోసంతో అక్కడి ఆర్మీలో పనిచేయాల్సి వస్తోంది. ఏజెంట్‌ మాటలు నమ్మి వెళ్లిన పాపానికి యుద్ధ వాతావరణంలో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నాడు. తన భర్తను ఇండియాకు రప్పించాలని, ఏజెంట్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితుడి భార్య పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఎల్లారెడ్డిపేట ఎస్సై రమేశ్‌గౌడ్‌ తెలిపిన వివరాలు.. రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం నారాయణపూర్‌కు చెందిన దొమ్మాటి కిషన్‌–రక్షిత దంపతులు గ్రామంలో కులవృత్తి చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. 

కిషన్‌కు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడంతో రష్యాలో మంచి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని సిరిసిల్ల పట్టణానికి చెందిన ఆదిత్య మ్యాన్‌పవర్‌ ఏజెంట్‌ దార్నం శ్రీనివాస్‌ చెప్పడంతో ఆయన మాటలు నమ్మి రూ.2.50 లక్షలు చెల్లించారు. గత నెల 5న కిషన్‌ రష్యాకు వెళ్లాడు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత తన భర్త మోసపోయాడని వాపోయింది. బలవంతంగా రష్యా ఆర్మీలో చేర్పించి ఉక్రెయిన్‌ సరిహద్దులోని యుద్ధ ప్రాంతానికి పంపినట్లు కిషన్‌ ఫోన్‌ చేసి చెప్పినట్లు భార్య రజిత తెలిపింది. రష్యాలో ఉద్యోగం పేరుతో పంపించి మోసానికి పాల్పడ్డ ఏజెంట్‌పై చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు తన భర్తను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకురావాలని ఆమె పోలీసులను కోరింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై రమేశ్‌గౌడ్‌ తెలిపారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రజినీకాంత్‌ ‘జైలర్‌2’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 3

ఎం.ఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్.. రష్మిక ఎమోషనల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’మూవీ హీరోయిన్ మహిమ నంబియార్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్ అనసూయ 'దేశీ గర్ల్' లుక్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Usha Sri Charan Massive Protest At Penukonda 1
Video_icon

నిన్నే అడుగుతున్న... పెనుకొండలో ఉషశ్రీ చరణ్ భారీ ధర్నా
Dhanush Postpones Om Movie Release Due to Rajinikanth’s Jailer 2 2
Video_icon

రజినీతో క్లాష్ మిస్... దుల్కర్ తో క్లాష్ ఫిక్స్..
Shocking Facts In UAE Investigation 3
Video_icon

జూలైలోనే విమానం కూల్చేందుకు కుట్ర... సంచలన విషయాలు
Rachamallu Siva Prasad Reddy Press Meet 4
Video_icon

రాయలసీమ ద్రోహి చంద్రబాబు
Lella Appi Reddy Complaint To EC Against KUTAMI Govt 5
Video_icon

YSRCP నేతలను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా కూటమి కుట్ర
Advertisement
 