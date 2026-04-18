 పెళ్లి కాకుండానే తల్లిని చేసిన ఘనుడు! | boyfriend refuses marriage woman protests with newborn mudigunta | Sakshi
పెళ్లి కాకుండానే తల్లిని చేసిన ఘనుడు!

Apr 18 2026 10:04 AM | Updated on Apr 18 2026 10:04 AM

boyfriend refuses marriage woman protests with newborn mudigunta

 ప్రియుడి ఇంటి ఎదుట నాలుగురోజుల 

బాబుతో బాధిత యువతి బైఠాయింపు!

న్యాయం చేసి ఆదుకోవాలని వేడుకోలు 

జైపూర్‌: పెళ్లికి ముందే ఓ యువతి బాబుకు జన్మని చ్చింది. ఇందుకు కారణమైన యువకుడు పెళ్లికి నిరాకరించాడని ఆరోపించింది. నాలుగు రోజుల బా బుతో యువకుడి ఇంటి ఎదుట బైఠాయించింది. ఈ ఘటన మండలంలోని ముదిగుంట గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ముదిగుంటకు చెందిన బాధితురాలు నీలిమ మాట్లాడుతూ.. తమ గ్రామానికే చెందిన ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ సాయిరాజ్‌ తనను రెండుళ్లుగా ప్రేమించాడని ఆరోపించింది. 

పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి శారీరకంగా వాడుకో గా గర్భం దాల్చానని పేర్కొంది. డెలివరీ సమయంలో తనతో ఫోన్లో మాట్లాడాడని, బాబు పుట్టాక వీడియా కాల్‌ కూడా మాట్లాడినట్లు ఆరోపించింది. బాబు పుట్టిన నుంచి తనను దూరం పెట్టాడని తెలిపింది. పెళ్లికి నిరాకరిస్తున్నాడని, ఫోన్లో కూడా స్పందించడం లేదని వాపోయింది. దీంతో శుక్రవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సాయిరాజ్‌ ఇంటి ఎదుట బైఠాయించి నిరసన తెలిపింది. తనకు న్యాయం చేయాలని వేడుకుంది. 

 

Photos

View all
photo 1

సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
photo 2

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)
photo 5

ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్ అనితా బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Video

View all
America 20 Dollar Billion Massive Offer To Iran 1
Video_icon

ఇరాన్ కు 20$ బిలియన్లు.. అమెరికా భారీ ఆఫర్
Magazine Story On YS Jagan MAVIGUN Plan 2
Video_icon

ఏపీ అభివృద్ధికి తారకమంత్రం.. ప్రజల్లో మావిగన్ క్రేజ్
Gujarat Titans Win Against KKR In IPL 2026 3
Video_icon

మళ్లీ అదే కథ! పరాజయాల వైపు KKR
YSRCP Ambati Rambabu Hunger Strike In Guntur 4
Video_icon

అంబటి రాంబాబు నిరాహార దీక్ష
US President Trump Says Thanks To Iran 5
Video_icon

ఇరాన్ గుడ్ న్యూస్.. తెరుచుకున్న హార్ముజ్
