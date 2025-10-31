 World Cup 2025: ప్రపంచ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన భారత్‌ | List Of World Records Broken By India Team During Historic Win Over Australia In Womens ODI World Cup 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND Beat AUS In Semis: ఆస్ట్రేలియాను చిత్తు చేసి.. ప్రపంచ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన భారత్‌

Oct 31 2025 8:58 AM | Updated on Oct 31 2025 9:37 AM

WC 2025: List Of World Records Broken By India During Historic Win Over Aus

సెమీ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో భారత మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు అద్భుతం చేసింది. తీవ్ర ఒత్తిడిలోనూ అసాధారణ ఆట తీరుతో రాణించి ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2025 (ICC Womens ODI World Cup 2025) ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌, దిగ్గజ జట్టు ఆస్ట్రేలియా (Ind Beat Aus In Semis)ను ఓడించి.. ట్రోఫీని ముద్దాడేందుకు అడుగు దూరంలో నిలిచింది.

ICC Women Cricket World Cup Semi Final Match Between India and Australia3

జెమీమా అజేయ శతకం.. హర్మన్‌ అదరహో
ఆసీస్‌ విధించిన 339 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ (134 బంతుల్లో 127) అజేయ సెంచరీతో విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించగా.. హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ (88 బంతుల్లో 89)తో మెరిసింది. ఆసీస్‌పై గెలుపుతో ఫైనల్‌ బెర్తును ఖరారు చేసుకోవడంతో పాటు భారత జట్టు పలు ప్రపంచ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.

ICC Women Cricket World Cup Semi Final Match Between India and Australia6

ప్రతీకారం తీర్చుకుని
1. మహిళల వన్డే క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఏ జట్టుకైనా ఇదే అత్యధిక లక్ష్య ఛేదన.ఈ రికార్డు ఆస్ట్రేలియా పేరిట ఉండేది. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2025 లీగ్‌ దశలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా భారత్‌ విధించిన 331 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించగా.. ఇపుడు అదే జట్టుపై టీమిండియా 339 పరుగుల టార్గెట్‌ పూర్తి చేసి బదులు తీర్చుకుంది.

ICC Women Cricket World Cup Semi Final Match Between India and Australia17

ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా
2. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌లలో పురుషులు, మహిళల క్రికెట్‌లో 300కు పైగా స్కోరును ఛేదించడం ఇదే తొలిసారి.

ICC Women Cricket World Cup Semi Final Match Between India and Australia25

అత్యధిక అగ్రిగేట్‌
3. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌- ఆస్ట్రేలియా సంయుక్తంగా 679 పరుగులు సాధించాయి. తద్వారా ఈ టోర్నీ చరిత్రలో అత్యధిక అగ్రిగేట్‌ సాధించిన జట్లుగా నిలిచాయి. గతంలో ఈ రికార్డు ఇంగ్లండ్‌- సౌతాఫ్రికా పేరిట ఉండేది. బ్రిస్టల్‌లో 2017లో జరిగిన వరల్డ్‌కప్‌లో ఈ జట్లు 678 పరుగులు స్కోరు చేశాయి.

ICC Women Cricket World Cup Semi Final Match Between India and Australia28

పిన్న వయసులోనే
ఇక ఈ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్‌ ఫోబీ లిచ్‌ఫీల్డ్‌ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌లో శతకం బాదిన అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా నిలిచింది. 22 ఏళ్ల వయసులో లిచ్‌ఫీల్డ్‌ ఈ ఘనత సాధించింది.

చదవండి: ఆసీస్‌ను భారత్‌  చిత్తు చేసిందిలా.. దక్షిణాఫ్రికాతో ఫైనల్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్కర్ట్‌లో రకుల్.. గ్లామర్ మామూలుగా లేదుగా! (ఫొటోలు)
photo 2

యుక్తి తరేజా 'కె-ర్యాంప్' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ బొమ్మలా 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

హృదయవిదారకంగా.. చేవెళ్ల ఘోర ప్రమాద చిత్రాలు
photo 5

స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting With Digital Managers 1
Video_icon

Sajjala: డిజిటల్ మేనేజర్లతో సజ్జల కీలక సమావేశం
Jaipur Road Accident Several Injured 2
Video_icon

Jaipur Road Accident: 10 మంది దుర్మరణం, 50 మందికి గాయాలు
Family Members Emotional at Chevella Bus Accident Spot 3
Video_icon

చేవెళ్ల ప్రమాదం.. కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన
Kids Crying For Parents Who Lost Their Lifes In Chevella Bus Accident 4
Video_icon

Chevella Incident: తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న పిల్లలు
Sajjala Ramakrishna Reddy Serious on Chandrababu Govt Failures 5
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంపై సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆగ్రహం
Advertisement
 