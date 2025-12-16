 సీఎస్‌కే వదిలేసింది.. క‌ట్ చేస్తే! వేలంలో కోట్ల వర్షం | Matheesha Pathirana sold to Kolkata Knight Riders for Rs. 18 crore in IPL 2026 Auction | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026 Auction: సీఎస్‌కే వదిలేసింది.. క‌ట్ చేస్తే! వేలంలో కోట్ల వర్షం

Dec 16 2025 4:36 PM | Updated on Dec 16 2025 4:51 PM

Matheesha Pathirana sold to Kolkata Knight Riders for Rs. 18 crore in IPL 2026 Auction

ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలంలో శ్రీలంక యువ పేస‌ర్ మ‌తీషా ప‌తిరానాకు జాక్ పాట్ తగిలింది. అత‌డిని రూ. 18 కోట్ల భారీ ధరకు కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ సొంతం చేసుకుంది. రూ.2 కోట్ల కనీస ధరతో వేలంలోకి వచ్చిన పతిరానా కోసం తొలుత ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌, ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ పోటీప‌డ్డాయి. 

ఆ త‌ర్వాత ఢిల్లీ పోటీనుంచి త‌ప్పుకోవ‌డంతో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ త‌ర్వాత ఈ జూనియ‌ర్ మ‌లింగ కోసం కేకేఆర్‌, ల‌క్నో మ‌ధ్య తీవ్ర‌మైన పోటీ నెల‌కొంది. ల‌క్నో అత‌డిని ద‌క్కించుకునేందుకు ఆఖ‌రివ‌ర‌కు ప్ర‌య‌త్నాలు చేసింది. కానీ కేకేఆర్ మాత్రం బిడ్‌ను పెంచుకుంటూ పోతుండడంతో ల‌క్నో వెన‌క్కి త‌గ్గింది. దీంతో ఈ యార్క‌ర్ల కింగ్ కేకేఆర్ సొంతమ‌య్యాడు.

ప‌తిరానా త‌న ఐపీఎల్ అరంగేట్రం నుంచి చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వ‌హించాడు. అయితే నాలుగు సీజ‌న్‌ల పాటు త‌మ జ‌ట్టుకు ఆడిన ప‌తిరానాను సీఎస్‌కే.. ఐపీఎల్-2026 వేలంకు ముందు రిటైన్ చేసుకోలేదు. దీంతో వేలంలోకి వ‌చ్చిన ప‌తిరానాపై కాసుల వ‌ర్షం కురిసింది. గ‌త సీజ‌న్‌లో సీఎస్‌కే నుంచి రూ.13 కోట్లు అందుకున్న ప‌తిరానా.. ఇప్పుడు కేకేఆర్ నుంచి రూ.18 కోట్లు అందుకోనున్నాడు. 

కాగా పతిరానా డెత్‌ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్‌గా పేరుగాంచాడు. పతిరానా డెత్‌ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్‌గా పేరుగాంచాడు. పతిరానా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ ఆడుతున్నప్పటికి.. సీఎస్‌కే లెజెండ్‌ ధోని సారథ్యంలో ఎంతగానో రాటుదేలాడు. మిడిల్‌ ఓవర్లలో కూడా తన పేస్‌ బౌలింగ్‌ ‍బ్యాటర్లను కట్టడి చేయగలడు. 

అంతేకాకుండా ఈ జూనియర్‌ మలింగా యార్కర్లను కూడా అద్భుతంగా సంధించగలడు.  ఈ కారణంతోనే అతడిపై కేకేఆర్‌ కోట్ల వర్షం కురిపించింది. మతీషా పతిరానా ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు 32 మ్యాచ్‌లు ఆడి 47 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
చదవండి: IPL 2026: కామెరూన్ గ్రీన్‌కు భారీ ధర.. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే! ఎన్ని కోట్లంటే?

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జోజినగర్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ రాక.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 2

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?
photo 3

ఇంద్రకీలాద్రి : సంబరంగా ముగిసిన దీక్ష విరమణ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

బాబీ సింహా,హెబ్బా పటేల్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

రెట్రో ఎడిషన్ స్టైల్ థీమ్‌ పార్టీ ఫ్యాషన్ షో..మెరిసిన సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhavanipuram 42 Flat Victims Reaction On After Meets YS Jagan 1
Video_icon

జగన్ ను కలిసిన తరువాత భవానీపురం బాధితుల రియాక్షన్
SHOCKING Truths Behind Bondi Beach Terror Attack 2
Video_icon

Bondi Beach: సాజిద్ హైదరాబాద్ లో పాస్ పోర్ట్ పొందినట్లు గుర్తింపు
YS Jagan Fire On Chandrababu And Nara Lokesh Bhavanipuram 42 Flat Demolished 3
Video_icon

YS Jagan: వీళ్ళే లిటికేషన్ క్రీయేట్ చేసి 150 కోట్ల భూమిని కొట్టేద్దాం అని..
Top Maoist Leader Bade Chokka Rao in Police Custody 4
Video_icon

పోలీసుల అదుపులో మావోయిస్టు కీలక నేత
Donald Trump Takes Back H 1B Visa Extension US Immigration Update 5
Video_icon

భారతీయులకు ట్రంప్ మరో షాక్ వారి వీసాలు రద్దు..?
Advertisement
 