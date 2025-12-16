 IPL 2026 Auction LIVE Updates: గ్రీన్‌కు కళ్లు చెదిరే ధర.. ఎన్ని కోట్లంటే? | IPL 2026 Auction LIVE Updates And Highlights | Sakshi
IPL 2026 Auction LIVE Updates: గ్రీన్‌కు కళ్లు చెదిరే ధర.. ఎన్ని కోట్లంటే?

Dec 16 2025 2:17 PM | Updated on Dec 16 2025 4:01 PM

IPL 2026 Auction LIVE Updates And Highlights

IPL 2026 Auction LIVE Updates And Highlights: అబుదాబి వేదికగా ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలం జరుగుతోంది.

పతిరానాకు జాక్‌పాట్‌..
శ్రీలంక యువ పేస‌ర్ మ‌తీషా ప‌తిరానాను రూ. 18 కోట్ల భారీ ధ‌ర‌కు కేకేఆర్ కొనుగోలు చేసింది.

 

ఆర్సీబీలోకి కివీ స్టార్‌ పేసర్‌
న్యూజిలాండ్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ జాకబ్‌ డఫీని రూ.2 కోట్లకు ఆర్సీబీ సొంతం చేసుకుంది.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌లోకి డకెట్‌..
బెన్‌ డకెట్‌ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సొంతం చేసుకోగా.. అలెన్‌ను కేకేఆర్‌ దక్కించుకుంది. వీరిద్దరూ రూ. 2 కోట్ల బెస్‌ ప్రైస్‌కు అమ్ముడుపోయారు.

ముంబైలోకి డికాక్‌..
సౌతాఫ్రికా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌  క్వింటన్‌ డికాక్‌ను రూ. కోటి రూపాయల కనీస ధర​‍కు ముంబై ఇండియన్స్‌ సొంతం చేసుకుంది.

👉దీపక్‌ హుడా, కేఎస్‌ భరత్‌ అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయారు.


ఆర్సీబీలోకి వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌..
భారత ఆల్‌రౌండర్‌ వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ను రూ.7 కోట్లకు రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు సొంతం చేసుకుంది. అయ్యర్‌ కోసం కేకేఆర్‌, ఆర్సీబీ, లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ పోటీ పడ్డాయి. కేకేఆర్‌, ల​క్నో పోటీ నుంచి తప్పుకోవడంతో అయ్యర్‌ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీలోకి చేరాడు.

లక్నోలోకి హసరంగ
శ్రీలంక ఆల్‌రౌండర్‌ వనిందు హసరంగాను రూ. 2 కోట్ల బెస్‌ప్రెస్‌కు లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ సొంతం చేసుకుంది.

👉ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్‌ గస్‌ అట్కిన్సన్‌, కివీస్ ఆల్‌రౌండర్ రచిన్ రవీంద్, లైమ్ లివింగ్ స్టోన్‌, అమ్ముడుపోలేదు.

సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ అన్‌సోల్డ్‌
భార‌త ఆట‌గాడు స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్ అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు. క‌నీస ధర రూ.75లక్షల‌తో వేలంలోకి వ‌చ్చిన అత‌డిని ఏ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేయ‌లేదు.

గ్రీన్‌కు కళ్లు చెదిరే ధర.. రూ. 25.20 కోట్లకు కేకేఆర్‌ సొంతం
ఊహించినట్లుగానే ఆసీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ కామెరూన్‌ గ్రీన్‌పై కాసులు వర్షం కురిసింది. గ్రీన్‌ను రూ. 25.20 కోట్ల భారీ ధరకు కోల్‌కతానైట్‌ రైడర్స్‌ సొంతం చేసుకుంది. అతడిని దక్కించుకునేందుకు మొదటిలో కేకేఆర్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ పోటీ పడ్డాయి. ఆ తర్వాత రాయల్స్‌ పోటీ నుంచి తప్పుకోవడంతో సీఎస్‌కే ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సీఎస్‌కే, కేకేఆర్‌ మధ్య తీవ్రమైన బిడ్డింగ్‌ వార్‌ జరిగింది. ఆఖరిలో సీఎస్‌కే రేసు నుంచి తప్పుకోవడంతో గ్రీన్‌ కేకేఆర్‌ సొంతమయ్యాడు.

పృథ్వీ షా అన్‌సోల్డ్‌..
టీమిండియా ప్లేయర్‌ పృథ్వీ షాకు మరోసారి నిరాశే ఎదురైంది. రూ.75 లక్షల బేస్‌ ప్రైస్‌తో వేలంలోకి వచ్చిన షాను ఏ ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలు చేసుందుకు ముందుకు రాలేదు. దీంతో అతడు అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు. అతడితో పాటు కివీస్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ డెవాన్‌ కాన్వే సైతం అమ్ముడు పోలేదు.

ఢిల్లీకి డేవిడ్‌ మిల్లర్‌
ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలంలో అమ్ముడుపోయిన తొలి ప్లేయర్‌గా డేవిడ్‌ మిల్లర్‌ నిలిచాడు. మిల్లర్‌ను రూ.2 కోట్ల కనీస ధరకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సొంతం చేసుకుంది.

మెక్‌గర్క్‌కు షాక్‌..
ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలం  ప్రారంభమైంది. ఈ వేలంలోకి వచ్చిన తొలి ప్లేయర్‌గా ఆస్ట్రేలియా యువ బ్యాటర్‌ జేక్‌ ఫ్రెజర్‌ మెక్‌గర్క్‌ నిలిచాడు. రూ. 2 కోట్ల కనీస ధరతో వచ్చిన అతడిని ఏ ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు.

మరి కాసేపట్లో ఐపీఎల్‌ వేలం..
ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలం మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. 77 స్ధానాలను గాను ఈ వేలం జరగనుంది. ఈ వేలంలో మొత్తం 369 ప్లేయ‌ర్లు త‌మ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ వద్ద అత్యధికంగా రూ.64.30 కోట్లు ఉన్నాయి. 

కేకేఆర్‌ తర్వాత స్ధానంలో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌(43.4 కోట్లు) నిలిచింది. పది ఫ్రాంఛైజీల్లో రూ.2.75 కోట్ల పర్స్‌తో ముంబై ఇండియన్స్‌ చివరిస్థానంలో ఉంది. 

గ్రీన్‌పై అందరి కళ్లు?
ఈ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండర్‌  కామెరాన్ గ్రీన్‌పై కాసుల వర్షం కురిసే అవకాశముంది. గతేడాది సీజన్‌కు దూరంగా ఉన్న గ్రీన్‌ను ఈసారి తమ జట్టులోకి తీసుకునేందుకు ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడనున్నాయి. ముఖ్యంగా కేకేఆర్‌, సీఎస్‌కే మధ్య పోటీ నెలకొనే ఛాన్స్‌ ఉంది. అతడితో రవి బిష్ణోయ్, వెంకటేష్ అయ్యర్, డేవిడ్ మిల్లర్, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ వంటి ఆట‌గాళ్ల‌కు భారీ ధ‌ర దక్కనున్నట్లు క్రికెట్‌ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

