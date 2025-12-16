 సంచలనం.. 19 ఏళ్ల కుర్రాడికి రూ.14.20 కోట్లు! ఎవరీ కార్తీక్ శర్మ? | IPL 2026: Who is Kartik Sharma, uncapped wicketkeeper who was picked for Rs 14.2 crore by CSK | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: సంచలనం.. 19 ఏళ్ల కుర్రాడికి రూ.14.20 కోట్లు! ఎవరీ కార్తీక్ శర్మ?

Dec 16 2025 7:51 PM | Updated on Dec 16 2025 7:55 PM

IPL 2026: Who is Kartik Sharma, uncapped wicketkeeper who was picked for Rs 14.2 crore by CSK

అబుదాబి వేదికగా జరుగుతున్న ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలంలో అన్‌క్యాప్డ్ ప్లేయర్ కార్తీక్ శర్మకు జాక్ పాట్ తగిలింది. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ అయిన కార్తీక్ శర్మను రూ. 14.20 కోట్ల భారీ ధ‌ర‌కు చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ కొనుగోలు చేసింది. త‌ద్వారా ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో అత్యంత ఖరీదైన అన్‌క్యాప్డ్ ప్లేయర్‌గా ప్రశాంత్ వీర్ రికార్డును కార్తీక్ స‌మం చేశాడు. 

రూ.30 ల‌క్ష‌ల క‌నీస ధ‌ర‌తో వేలంలోకి వ‌చ్చిన కార్తీక్ శ‌ర్మ కోసం కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ మ‌ధ్య బిడ్డింగ్ వార్ నెల‌కొంది. కేకేఆర్‌, ఎస్ఆర్‌హెచ్ పోటీ నుంచి త‌ప్పుకోవ‌డంతో అత‌డు సీఎస్‌కే సొంత‌మ‌య్యాడు. ఈ క్రమంలో కార్తీక్ శర్మ గురుంచి తెలుసుకోవడానికి నెటిజన్లు తెగ ఆసక్తిచూపుతున్నారు.

ఎవరీ కార్తీక్ శర్మ?
రాజస్థాన్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల కార్తీక్ శర్మ.. పవర్ హిట్టింగ్‌కు పెట్టింది పేరు. అతడికి అద్భుతమైన వికెట్ కీపింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో తన సంచలన బ్యాటింగ్‌తో రాజస్తాన్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన కార్తీక్‌కు తన చిన్నతనం నుంచే క్రికెట్‌పై మక్కువ ఎక్కువ. 

స్ట్రీట్ క్రికెట్‌తో త‌న ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన కార్తీక్‌.. ఇప్పుడు ప్ర‌పంచంలోనే టాప్ టీ20 లీగ్ అయిన ఐపీఎల్‌లో సత్తాచాటేందుకు సిద్దమయ్యాడు. కార్తీక్ శర్మ ఆఖరిలో వచ్చి తన బ్యాట్‌తో మెరుపులు మెరిపించగలడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో (SMAT) ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో 160.24 అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్‌తో 133 పరుగులు చేశాడు.

 సీఎస్‌కే అతడిని ఫినిషర్‌గా ఉపయోగించుకోవాలని భావిస్తోంది. వేలానికి ముందే అతడిని సీఎస్‌కే ట్రయల్స్‌కు పిలిచింది.  కార్తీక్ ఇప్పటివరకు రాజస్తాన్ తరపున 12 టీ20లు ఆడి 164 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 334 పరుగులు చేశాడు. అంతేకాకుండా 8 మ్యాచ్‌లు ఆడి 479 పరుగులు సాధించాడు.

 రంజీ ట్రోఫీ అరంగేట్రంలోనే ఉత్తరాఖండ్‌పై సెంచరీతో సత్తాచాటాడు. లిస్ట్ ఏ క్రికెట్‌లో 9 మ్యాచ్‌లు ఆడి 445 పరుగులు సాధించాడు. ఈ గణాంకాలను పరిగణలోకి తీసుకునే అతడిపై భారీ మొత్తాన్ని సీఎస్‌కే వెచ్చించింది. అదేవిధంగా మరో యువ ఆల్‌రౌండర్‌ ప్రశాంత్‌ వీర్‌ను సైతం రూ.14.20 కోట్లకు సీఎస్‌కే కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఇద్దరు అన్‌క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్ల కోసమే సీస్‌కే రూ.28 కోట్లపైన ఖర్చు చేసింది.
చదవండి: IPL 2026: రూ.30 ల‌క్ష‌ల‌తో ఎంట్రీ.. క‌ట్ చేస్తే! ఏకంగా రూ.14.20 కోట్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీవారిలో సేవలో సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 2

జోజినగర్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ రాక.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 3

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి : సంబరంగా ముగిసిన దీక్ష విరమణ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

బాబీ సింహా,హెబ్బా పటేల్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Venkatesh Babu Attacks on YSRCP Leader Chaitanya Car 1
Video_icon

మితిమీరిన టీడీపీ అరాచకాలు.. YSRCP చైత్యన్య కారుపై దాడి
Nagari YSRCP Leaders Strong Warning to Ex Srisailam Board Chairman Chakrapani Reddy 2
Video_icon

మా రోజమ్మ గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా వాగితే... చక్రపాణి రెడ్డికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
IPL Mini Auction 2026 Updates 3
Video_icon

ఐపీఎల్ మినీ ఆక్షన్ ఎన్ని కోట్లంటే?
Youth Attack On RTC Bus Driver Venkateswarlu at Warangal 4
Video_icon

హారన్ కొట్టినందుకు డ్రైవర్ పై యువకుల దాడి
Bhavanipuram 42 Flat Victims Reaction On After Meets YS Jagan 5
Video_icon

జగన్ ను కలిసిన తరువాత భవానీపురం బాధితుల రియాక్షన్
Advertisement
 