కోహ్లీ-గంభీర్‌ గొడవపై మాజీ అంపైర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు

విరాట్ కోహ్లీ, గౌతమ్ గంభీర్ మధ్య 2013 ఐపీఎల్లో జరిగిన వివాదం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. ఈ ఘటనపై మాజీ అంతర్జాతీయ అంపైర్ అనిల్ చౌదరి తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
2013లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున ఆడుతున్న కోహ్లీ ఔటైన తర్వాత, అప్పటి కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కెప్టెన్ గంభీర్ తన సహచరులతో కలిసి సంబరాలు చేసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో కోహ్లీ-గంభీర్ మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలై, చివరకు తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసింది. రజత్ భాటియా ఇద్దరినీ విడదీశాడు.
‘ఏదో జరుగుతుందని తెలుసు’
జియోస్టార్ ‘చీకీ సింగిల్స్’ కార్యక్రమంలో అనిల్ చౌదరి ఆ ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఉత్తర భారత క్రికెటర్లలో సహజంగానే దూకుడు ఎక్కువగా ఉంటుందని, అలాంటి దూకుడు ఆటలో అవసరమేనని చౌదరి చెప్పాడు. అయితే ఆ దూకుడు హద్దు దాటకూడదని స్పష్టం చేశాడు.
‘కోహ్లీకి ఎలాంటి దురుద్దేశం ఉండదు’
కోహ్లీని చిన్నప్పటి నుంచే తాను చూస్తున్నానని చౌదరి తెలిపాడు. కోహ్లీకి ఎలాంటి దురుద్దేశం ఉండదని, అయితే కొన్నిసార్లు అతని స్పందన చాలా దూకుడుగా ఉంటుందని అన్నాడు.
అంపైర్ నిర్ణయం సరైనదని అనిపిస్తే కోహ్లీ అభినందిస్తాడని, ఓవర్ల మధ్యలో వచ్చి సరదాగా మాట్లాడే స్వభావం కూడా అతనికి ఉందని చౌదరి పేర్కొన్నాడు. ఇలాంటి ఉత్సాహభరితమైన ఆటగాళ్లు ఉండటం వల్లే క్రికెట్కు ప్రత్యేకమైన ఉత్సాహం వస్తుందని చెప్పాడు.
పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ వివాదం
2013 ఘటన తర్వాత 2023 ఐపీఎల్లో కోహ్లీ, గంభీర్ మరోసారి తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో మ్యాచ్ అనంతరం కోహ్లీ, నవీన్ ఉల్ హక్ మధ్య వివాదం మొదలై, అనంతరం గంభీర్తోనూ మాటల యుద్ధానికి దారితీసింది.
ప్రస్తుతం గంభీర్ భారత జట్టు హెడ్ కోచ్గా, కోహ్లీ వన్డే జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, 2013 నాటి ఘటనపై అంపైర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.