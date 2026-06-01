 ఐపీఎల్‌ ముగిసింది.. వారంలోపే రంగంలోకి దిగనున్న టీమిండియా | Team India Schedule After IPL 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐపీఎల్‌ ముగిసింది.. వారంలోపే రంగంలోకి దిగనున్న టీమిండియా

Jun 1 2026 11:07 AM | Updated on Jun 1 2026 11:15 AM

Team India Schedule After IPL 2026

ఐపీఎల్‌ 2026 ముగిసిన వారం వ్యవధిలోనే టీమిండియా రంగంలోకి దిగనుంది. జూన్‌ 6 నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరుగబోయే ఏకైక టెస్ట్‌, 3 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌తో భారత క్రికెట్‌ జట్టు అంతర్జాతీయ షెడ్యూల్‌ మొదలుకానుంది. ఈ ఏడాది ఆసాంతం టీమిండియా అన్ని ఫార్మాట్ల సిరీస్‌లతో బిజీగా ఉండనుంది. ఐపీఎల్‌ తర్వాత టీమిండియా ఆడబోయే సిరీస్‌ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

భారత్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ జట్టు పర్యటన
జూన్‌ 6-10: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో ఏకైక టెస్ట్‌ (ముల్లాన్‌పూర్‌)
జూన్‌ 13- ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో తొలి వన్డే (ధర్మశాల)
జూన్‌ 17- ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో రెండో వన్డే (లక్నో)
జూన్‌ 20- ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో మూడో వన్డే (చెన్నై)

ఐర్లాండ్‌లో టీమిండియా పర్యటన
జూన్‌ 26- తొలి టీ20 (బెల్‌ఫాస్ట్‌)
జూన్‌ 28- రెండో టీ20 (బెల్‌ఫాస్ట్‌)

టీమిండియా టూర్‌ ఆఫ్‌ ఇంగ్లండ్‌
జులై 1- తొలి టీ20 (చెస్టర్‌ లీ స్ట్రీట్‌)
జులై 4- రెండో టీ20 (మాంచెస్టర్‌)
జులై 7- మూడో టీ20 (నాటింగ్హమ్‌)
జులై 9- నాలుగో టీ20 (బ్రిస్టల్‌)
జులై 11- ఐదో టీ20 (సౌతాంప్టన్‌)

జులై 14- తొలి వన్డే (ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌)
జులై 16- రెండో వన్డే (కార్డిఫ్‌)
జులై 19- మూడో వన్డే (లండన్‌)

టీమిండియా టూర్‌ ఆఫ్‌ జింబాబ్వే
జులై 23- తొలి టీ20 (హరారే)
జులై 25- రెండో టీ20 (హరారే)
జులై 26- మూడో టీ20 (హరారే)

టీమిండియా టూర్‌ ఆఫ్‌ శ్రీలంక (అధికారికంగా ఖరారు కాలేదు)
2 టెస్టులు, 3 టీ20లు

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2026 (టీ20 ఫార్మాట్‌, సెప్టెంబర్‌ 17 – అక్టోబర్‌ 3)
ఈ ఖండాంతర ఈవెంట్‌లో టీమిండియా డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతుంది.

భారత్‌లో వెస్టిండీస్‌ జట్టు పర్యటన
సెప్టెంబర్‌ 27- తొలి వన్డే (తిరువనంతపురం)
సెప్టెంబర్‌ 30- రెండో వన్డే (గౌహతి)
అక్టోబర్‌ 3- మూడో వన్డే (ముల్లాన్‌పూర్‌)

అక్టోబర్‌ 6- తొలి టీ20 (లక్నో)
అక్టోబర్‌ 9- రెండో టీ20 (రాంచీ)
అక్టోబర్‌ 11- మూడో టీ20 (ఇండోర్‌)
అక్టోబర్‌ 14- నాలుగో టీ20 (హైదరాబాద్‌)
అక్టోబర్‌ 17- ఐదో టీ20 (బెంగళూరు)

భారత్‌లో శ్రీలంక జట్టు పర్యటన
డిసెంబర్‌ 13- తొలి వన్డే (ఢిల్లీ)
డిసెంబర్‌ 16- రెండో వన్డే (బెంగళూరు)
డిసెంబర్‌ 19- మూడో వన్డే (అహ్మదాబాద్‌)

డిసెంబర్‌ 22- తొలి టీ20 (రాజ్‌కోట్‌)
డిసెంబర్‌ 24- రెండో టీ20 (కటక్‌)
డిసెంబర్‌ 27- మూడో టీ20 (పూణే)

భారత్‌లో జింబాబ్వే జట్టు పర్యటన
2027, జనవరి 3- తొలి వన్డే (కోల్‌కతా)
జనవరి 6- రెండో వన్డే (హైదరాబాద్‌)
జనవరి 9- మూడో వన్డే (ముంబై)

భారత్‌లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన
జనవరి 21- తొలి టెస్ట్‌ (నాగ్‌పూర్‌)
జనవరి 29- రెండో టెస్ట్‌ (చెన్నై)
ఫిబ్రవరి 11- మూడో టెస్ట్‌ (గౌహతి)
ఫిబ్రవరి 19- నాలుగో టెస్ట్‌ (రాంచీ)
ఫిబ్రవరి 27- ఐదో టెస్ట్‌ (అహ్మదాబాద్‌)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 2

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ రాజసం.. ఫైనల్‌లో దుమ్మురేపిన బెంగళూరు (ఫొటోలు)
photo 4

చైతూ 'మై లేడీ'.. శోభిత 'బంగారం'.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముగిసిన శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Commercial Gas Cylinder Prices Rise Once Again 1
Video_icon

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు చుక్కలు.. మళ్లీ పెరిగిన కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు
Konda Rajiv Gandhi On Pawan Kalyan Kodi Cheruvu Land Grab Controversy 2
Video_icon

కోడి చెరువు భూ కబ్జా.. నాగార్జునకు ఒక రూల్.. పవన్ కు ఒక రూలా..?
Suriyas Karuppu Crosses 300 Crore Mark 3
Video_icon

300 కోట్ల క్లబ్ లో కరుప్పు
American Malayali Couple Helicopter Crash After Wedding In Atlanta 4
Video_icon

వివాహమయి ఒకరోజైనా గడవకముందే హెలికాప్టర్ ప్రమాదం.. పెళ్లికొడుకు దుర్మరణం

Pothina Mahesh Strong Counter To Hyper Aadi Comments 5
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి తల్లిపై హైపర్ ఆది వ్యాఖ్యలు.. పోతిన మహేష్ వార్నింగ్
Advertisement
 