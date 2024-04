ఐపీఎల్‌-2024లో వరుస విజయాలతో సత్తా చాటుతున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మరో ఆసక్తికర పోరుకు సిద్ధమైంది. సొంతమైదానంలో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో గురువారం తలపడనుంది. ఇందుకోసం పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమైంది.

ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటికే ఆర్సీబీని తమ సొంతగడ్డపైనే ఓడించిన సన్‌రైజర్స్‌ ఉప్పల్‌లోనూ ఆ సీన్‌ను రిపీట్‌ చేయాలని భావిస్తోంది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో పరుగుల వరద పారించి ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్కోరు(287) సాధించిన రైజర్స్‌... హైదరాబాద్‌లో తమ రికార్డును బ్రేక్‌ చేయాలని పట్టుదలగా ఉంది.

ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ బృందం జోరు చూస్తుంటే ఇదేమీ అసాధ్యం కాకపోవచ్చనే అనిపిస్తోంది. మరోవైపు.. ఆర్సీబీ సైతం ఘోర పరాభవానికి బదులు తీర్చుకోవాలని భావిస్తున్న తరుణంలో ఇరుజట్ల మధ్య హోరాహోరీ ఖాయమంటూ ఈ మ్యాచ్‌ కోసం అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

The crossover we all love to see 🤩 pic.twitter.com/nLlDlUcH7E

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 24, 2024