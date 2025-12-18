 గిల్‌కు గాయం.. అత‌డికి వ‌రం! భారత తుది జట్టు ఇదే | Predicted India playing XI for IND vs SA 5th T20I: Sanju Samson to replace Shubman Gill, | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs SA: గిల్‌కు గాయం.. అత‌డికి వ‌రం! భారత తుది జట్టు ఇదే

Dec 18 2025 1:36 PM | Updated on Dec 18 2025 1:43 PM

Predicted India playing XI for IND vs SA 5th T20I: Sanju Samson to replace Shubman Gill,

అహ్మదాబాద్ వేదికగా శుక్రవారం దక్షిణాఫ్రికాతో ఐదో టీ20లో తలపడేందుకు భారత జట్టు సిద్దమవుతోంది. లక్నోలో జరగాల్సిన నాలుగో టీ20.. పొగమంచు కారణంగా రద్దు కావడంతో చివరిదైన ఐదో టీ20 టీమిండియాకు కీలకంగా మారింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి సిరీస్‌ను 3-1 తేడాతో సొంతం చేసుకోవాలని భారత్ పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు సఫారీలు కూడా ఈ మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య జట్టును ఓడించి సిరీస్‌ను సమం చేయాలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ నిర్ణయాత్మక పోరులో టీమిండియా కొన్ని కీలక మార్పులతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.

సంజూకు లక్కీ ఛాన్స్‌!
ఈ మ్యాచ్‌కు భార‌త వైస్ కెప్టెన్  శుభ్‌మ‌న్ గిల్ గాయం కార‌ణంగా దూరమ‌య్యాడు. నాలుగో టీ20కు ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండ‌గా గిల్ పాదానికి గాయ‌మైంది. దీంతో చివ‌రి రెండు టీ20ల‌కు అత‌డు దూరంగా ఉండ‌నున్న‌ట్లు బీసీసీఐ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో పేర్కొంది.

గిల్ గైర్హ‌జ‌రీలో స్టార్ వికెట్ కీప‌ర్ బ్యాట‌ర్ సంజూ శాంస‌న్ తిరిగి తుది జ‌ట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అభిషేక్ శ‌ర్మ‌తో క‌లిసి భారత ఇన్నింగ్స్‌ను సంజూ ప్రారంభించ‌నున్న‌ట్లు బీసీసీఐ వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి. ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటివరకు బెంచ్‌కే పరిమితమైన శాంసన్.. 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ నేపథ్యంలో తన ఫామ్‌ను నిరూపించుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం.

బుమ్రా దూరం!
మ‌రోవైపు ఈ కీల‌క మ్యాచ్‌కు స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బూమ్రా అందుబాటుపై కూడా ఇంకా స్పష్టత లేదు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల మూడో మ్యాచ్‌కు దూరమైన అతను, నాలుగో మ్యాచ్‌కు కూడా అందుబాటులో లేడు. దీంతో ఇప్పుడు ఐదో టీ20కు కూడా దూర‌మ‌య్యే సూచ‌న‌లు క‌న్పిస్తున్నాయి.

ఒక‌వేళ అత‌డు జ‌ట్టుతో క‌ల‌వ‌క‌పోతే హ‌ర్షిత్ రాణా ప్లేయింగ్ ఎలెవ‌న్‌లో కొన‌సాగ‌నున్నాడు. అదేవిధంగా అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ స్ధానంలో ప్రధాన జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన ఆల్‌రౌండ‌ర్ షాబాజ్ ఆహ్మ‌ద్‌కు ప్లేయింగ్ ఎలెవ‌న్‌లో చోటు ద‌క్క‌క‌పోవ‌చ్చు.

భారత తుది జట్టు (అంచనా):
అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్.
చదవండి: IND vs SA: క్రికెట్ వ‌ర్సెస్ కాలుష్యం.. నిజంగా ఇది సిగ్గు చేటు!
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జగన్‌ అధ్యక్షతన వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక సమావేశం (ఫొటోలు)
photo 2

ఫుడ్‌.. షాపింగ్‌.. ఇంకేం కావాలంటున్న రెజీనా! (ఫోటోలు)
photo 3

వైఎస్సార్సీపీ సమరభేరి.. కోటి సంతకాలకు జెండా ఊపిన వైఎస్‌ జగన్ (చిత్రాలు)
photo 4

ఏఎన్నార్ కాలేజీకి నాగార్జున రూ.2 కోట్లు.. ఈవెంట్‌ ఫోటోలు
photo 5

ఫ్యామిలీతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న దిల్‌ రాజు (ఫోటోలు)

Video

View all
India And South Africa 4th T20 Abandoned Due To Fog 1
Video_icon

సంజుపై వాతావరణం కూడా పగబట్టింది.. పొగ మంచు దెబ్బకు నాలుగో టీ20 రద్దు
YS Jagan Sensational Comments On Chandrababu 2
Video_icon

జగన్ పంచ్.. నీ పనైపోయింది.. ఆశలు పెట్టుకోకు
Tiger Narrow Escape From Crocodile Video Goes Viral 3
Video_icon

వామ్మో,లక్‌ అంటే పులి రాజాదే... లేదంటే!
IPL Auction 2026 Sunrisers Hyderabad Worst Selection 4
Video_icon

IPL Auction 2026: ఈసారి కూడా కప్పు పాయే!
Young Farmer Sell Kidney To Repay Debt 5
Video_icon

అసలు అప్పు లక్ష.. వడ్డీతో 74 లక్షలు..
Advertisement
 