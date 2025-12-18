 మయాంక్‌ కెప్టెన్సీలో ఆడనున్న కేఎల్‌ రాహుల్‌ | KL Rahul, Prasidh Krishna named in Karnataka Vijay Hazare Trophy squad | Sakshi
మయాంక్‌ కెప్టెన్సీలో ఆడనున్న కేఎల్‌ రాహుల్‌

Dec 18 2025 12:52 PM | Updated on Dec 18 2025 1:11 PM

KL Rahul, Prasidh Krishna named in Karnataka Vijay Hazare Trophy squad

విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025–26 సీజన్ కోసం 16 మంది సభ్యులతో కూడిన తమ జట్టును కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషిన్‌ ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్లు కేఎల్ రాహుల్‌, ప్రసిద్ద్ కృష్ణలు ఉన్నారు. దీంతో కర్ణాటక జట్టు మరింత పటిష్టంగా మారింది.

బీసీసీఐ అదేశాలతో వీరిద్దరూ దేశవాళీ వన్డే టోర్నీ బరిలోకి దిగనున్నారు. ఇక ఈ జట్టు కెప్టెన్‌గా స్టార్ మయాంక్ అగర్వాల్ ఎంపికయ్యాడు. అతడి డిప్యూటీగా కరుణ్ నాయర్ వ్యవహరించనున్నాడు. అదేవిధంగా అండర్-23 టోర్నీలో కర్ణాటక తరపున అదరగొట్టిన హర్షిల్ ధర్మాని, ధ్రువ్ ప్రభాకర్లకు సీనియర్ జట్టులో చోటు లభించింది.

ఈ టోర్నీలో ధర్మాని తమిళనాడుపై 142 పరుగులు, ప్రభాకర్ విదర్భపై 126 పరుగులతో రాణించి సెలక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించారు. స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్‌గా శ్రీష ఆచార్ చోటు దక్కించుకున్నాడు. కర్ణాటక తమ గ్రూప్ దశ మ్యాచ్‌లన్నీ అహ్మదాబాద్‌లో ఆడనుంది.

ఈ టోర్నీలో కర్ణాటక​ జట్టు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగనుంది. కర్ణాటక టీమ్ తొలి మ్యాచ్‌లో డిసెంబర్ 24న జార్ఖండ్‌తో తలపడనుంది. విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాల సైతం ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు.

విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 కోసం కర్ణాటక జట్టు: 
మయాంక్ అగర్వాల్ (కెప్టెన్‌), దేవదత్ పడిక్కల్, కరుణ్ నాయర్ (వైస్ కెప్టెన్‌), స్మరణ్,  శ్రీజిత్, అభినవ్ మనోహర్, శ్రేయాస్ గోపాల్,వ్యాషాక్, మన్వంత్ కుమార్ , శ్రీషా S ఆచార్, అభిలాష్ శెట్టి, శరత్ , హర్షిల్ ధర్మాని, కేఎల్ రాహుల్‌, ప్రభాకర్ 
