హార్దిక్‌ పాండ్యాపై కీలక హింట్‌ ఇచ్చిన ముంబై ఇండియన్స్‌

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ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా భవిష్యత్తుపై గత కొన్ని వారాలుగా కొనసాగుతున్న ఊహాగానాలకు తాజాగా మరో ట్విస్ట్ వచ్చింది. పాండ్యాను కేంద్రంగా చేసుకుని ముంబై ఇండియన్స్ చేసిన తాజా సోషల్ మీడియా పోస్ట్తో, ఈ స్టార్ ఆల్రౌండర్ను వచ్చే సీజన్లో కూడా తమతోనే కొనసాగించాలని ఫ్రాంచైజీ నిర్ణయించుకున్న సంకేతాన్ని పంపింది. అయితే ఇది అధికారిక రిటెన్షన్ ప్రకటన మాత్రం కాదు.
Memo: Make it 𝑯𝑷 𝒄𝒐𝒅𝒆𝒅 🥶💙 pic.twitter.com/eabVkzk6s1
— Mumbai Indians (@mipaltan) August 19, 2026
హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడ్ చర్చలు ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిసిన వెంటనే ఊపందుకున్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్ 2026 సీజన్ను తీవ్ర నిరాశతో ముగించింది. 14 మ్యాచ్ల్లో కేవలం నాలుగు విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. హార్దిక్ నాయకత్వంలో మూడు సీజన్లలో ముంబై ఒక్కసారి మాత్రమే ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకుంది.
వ్యక్తిగతంగా కూడా 2026 సీజన్ పాండ్యా ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. 10 మ్యాచ్ల్లో 206 పరుగులు చేయడంతో పాటు నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే సాధించాడు. వెన్ను నొప్పి కారణంగా అతను పలు మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పాండ్యా ముంబైని వీడే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వెలువడ్డాయి. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ముంబై ఇండియన్స్ను సంప్రదించినట్లు పలు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. ముఖ్యంగా KKRతో స్వాప్ డీల్పై చర్చలు జరిగినట్లు జోరుగా ప్రచారం జరిగింది.
ఆ తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పేరు కూడా బలంగా వినిపించింది. హార్దిక్కు బదులుగా శివమ్ దూబే, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, అదనపు నగదు వంటి ప్యాకేజీలపై ఊహాగానాలు వచ్చాయి. అయితే MI, CSK రెండూ అలాంటి డీల్ను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.
ఈ ట్రేడ్ చర్చల మధ్య మాజీ భారత క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. హార్దిక్ను KKRకు పంపే విషయంలో ముంబై ఇండియన్స్ బలహీనపడకూడదని.. హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్ వంటి ఆటగాళ్లు తిరిగి వస్తేనే అలాంటి డీల్ను పరిగణించాలని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాడు.
ఇక హార్దిక్కు మరో సాధ్యమైన గమ్యస్థానంగా గుజరాత్ టైటాన్స్ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది. అయితే ఆ చర్చలు కెప్టెన్సీ విషయంలో నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. హార్దిక్ తిరిగి వస్తే కెప్టెన్గా ఉండాలనే షరతు పెట్టినట్లు, కానీ గుజరాత్ టైటాన్స్ శుభ్మన్ గిల్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించేందుకు సిద్ధంగా లేకపోవడంతో ఆ ప్రయత్నం విఫలమైనట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
ఇదే సమయంలో హార్దిక్ ప్రతినిధి కూడా ఏ ఫ్రాంచైజీతోనూ ట్రేడ్పై చర్చలు జరగలేదని చెప్పినట్లు మరో నివేదిక వెల్లడించింది. దీంతో ట్రేడ్ వ్యవహారం నిజంగా ఎంత దూరం వెళ్లిందనే విషయంలో మరింత గందరగోళం ఏర్పడింది.
తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి మరో మలుపు ఇచ్చింది. హార్దిక్ను ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేస్తూ చేసిన ఈ పోస్టును అభిమానులు MI అతడిని కొనసాగించబోతోందనే సంకేతంగా భావిస్తున్నారు. అయితే సోషల్ మీడియా పోస్టును అధికారిక రిటెన్షన్గా పరిగణించడం తొందరపాటు అవుతుంది.
ముంబై ఇండియన్స్ గతంలో కూడా హార్దిక్పై తమ నమ్మకాన్ని స్పష్టంగా చూపించింది. ఐపీఎల్ 2026 కోసం ప్రకటించిన రిటెన్షన్ జాబితాలో హార్దిక్తో పాటు రోహిత్ శర్మ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మలను తమ ప్రధాన కోర్లో కొనసాగించింది.
అందువల్ల ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూస్తే హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడ్ వ్యవహారం ఇంకా పూర్తిగా ముగిసిందని చెప్పలేం. కానీ KKR, CSK, GT వంటి జట్లతో వినిపించిన ఊహాగానాల తర్వాత MI నుంచి వచ్చిన తాజా సంకేతాలు మాత్రం పాండ్యాను వదులుకునే విషయంలో ఫ్రాంచైజీ అంత ఆసక్తిగా లేదనే అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తున్నాయి.