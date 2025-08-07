 పాకిస్తాన్‌కు షాకిచ్చిన ఐర్లాండ్‌ | Ireland Women Beat Pakistan Women Team By 11 Runs In 1st T20I | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాకిస్తాన్‌కు షాకిచ్చిన ఐర్లాండ్‌

Aug 7 2025 7:56 AM | Updated on Aug 7 2025 7:56 AM

Ireland Women Beat Pakistan Women Team By 11 Runs In 1st T20I

మహిళల క్రికెట్‌లో ఐర్లాండ్‌ జట్టు తమకంటే మెరుగైన పాకిస్తాన్‌కు ఊహించని షాకిచ్చింది. 3 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో ఐర్లాండ్‌ పాక్‌ను 11 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. డబ్లిన్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఐర్లాండ్‌ 19.4 ఓవర్లలో 142 పరుగులకు ఆలౌటైంది. 

పాక్‌ పేసర్‌ (కెప్టెన్‌) ఫాతిమా సనా 4 వికెట్లు తీసి ఐర్లాండ్‌ పతనాన్ని శాశించింది. సదియా ఇక్బాల్‌, డయానా బేగ్‌, రమీన్‌ షమీమ్‌, నష్రా సంధు తలో వికెట్‌ తీశారు. ఐర్లాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఓపెనర్‌ యామీ హంటర్‌ (37) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలువగా.. ఓర్లా ప్రెండర్‌గాస్ట్‌ (29), లయా పాల్‌ (28) నామమాత్రపు స్కోర్లు చేశారు. కెప్టెన్‌ గాబీ లెవిస్‌ (1) నిరాశపరిచింది.

అనంతరం​ స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో తడబడిన పాక్‌.. నిర్ణీత ఓవర్లు బ్యాటింగ్‌ చేసి 131 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. పాక్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో టాపార్డర్‌ అంతా విఫలం కాగా.. లోయర్‌ ఆర్డర్‌ ప్లేయర్లు నతాలియా పర్వేజ్‌ (29), ఫాతిమా సనా (14), రమీన్‌ షమీమ్‌ (27) తమ జట్టును గెలిపించేందుకు పోరాడారు. 

ఐర్లాండ్‌ బౌలర్లలో ప్రెండర్‌గాస్ట్‌ 3, జేన్‌ మగూర్‌ 2, ఆవా కాన్నింగ్‌, కారా ముర్రే, లారా మెక్‌బ్రైడ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. వీరిలో కాన్నింగ్‌ అత్యంత పొదుపుగా (4-1-9-1) బౌలింగ్‌ చేసి పా​క్‌ బ్యాటర్లను కట్టడి చేసింది. ఈ సిరీస్‌లోని రెండో టీ20 బెల్‌ఫాస్ట్‌ వేదికగా ఆగస్ట్‌ 8న జరుగనుంది. 3 మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌ కోసం పాకిస్తాన్‌ ఐర్లాండ్‌లో పర్యటిస్తుంది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Bad Girlz మూవీ మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫోటోలు షేర్ చేసిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక జైన్ (ఫోటోలు)
photo 3

కుమారుడితో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రమ్యకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 4

సీమంతం వేడుక.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన సోనియా (ఫోటోలు)
photo 5

పెళ్లి కూతురుగా ముస్తాబైన జాన్వీ ..‘అవే కళ్లు’ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Serious On TDP Atrocities In Pulivendula 1
Video_icon

పులివెందులలో టీడీపీ అరాచకాలపై YS జగన్ ఆగ్రహం
YS Jagan Phone Call To YSRCP MLC Ramesh Kumar Yadav 2
Video_icon

ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్ ను ఫోన్లో పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్
Big Question Special Debate On TDP Goons Attack On YSRCP Leaders 3
Video_icon

సైకిల్ పార్టీ కాదు..సైకో పార్టీ.. పులివెందులలో తెగబడ్డ టీడీపీ గూండాలు
Janasena MLA Chirri Balaraju 100 Crores Scam 4
Video_icon

సంచలన ఆడియో.. ఆ వందకోట్లు నొక్కింది వీడే.. పవన్ ఎమ్మెల్యేపై టీడీపీ నిందలు
Donald Trump Doubles India Tariff To 50 Percent Over Russian Oil Purchase 5
Video_icon

మరోసారి భారత్ పై టారిఫ్ బాంబ్ పేల్చిన ట్రంప్
Advertisement
 