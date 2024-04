ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌లో ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 22) మరో బిగ్‌ ఫైట్‌ జరుగనుంది. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న రాజస్థాన్‌ను ఇప్పుడిప్పుడే గాడిలో పడుతున్న ముంబై ఇండియన్స్‌ ఢీకొట్టనుంది. రాజస్థాన్‌ హోం గ్రౌండ్‌ అయిన సువాయ్‌ మాన్‌ సింగ్‌ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ కోసం రాయల్స్‌, ముంబై జట్లు కఠోరంగా శ్రమిస్తున్నాయి.

కాగా, సువాయ్‌ మాన్‌ సింగ్‌ స్టేడియంలో నిన్నటి ప్రాక్టీస్‌ సెషన్ సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. ముంబై ఆటగాడు రోహిత్‌ శర్మను రాయల్స్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌ షేన్‌ బాండ్‌ సరదాగా ఆట పట్టించాడు. వెనుక నుంచి వచ్చి ముద్దుకోబోయాడు.

Rohit Sharma is a favourite for everyone. ❤️ pic.twitter.com/lGyFctFHHq

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 21, 2024