Virat Kohli Reaction To To Rachin Ravindra Dismissal: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ అరంగేట్రంలోనే అదరగొట్టాడు చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ క్రికెటర్‌ రచిన్‌ రవీంద్ర. న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన ఈ ఆల్‌రౌండర్‌ ఐపీఎల్‌-2024 ఆరంభ మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగాడు.

రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో శుక్రవారం నాటి మ్యాచ్‌లో ఈ భారత సంతతి ఆటగాడు ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. మొత్తంగా 15 బంతులు ఎదుర్కొన్న రచిన్‌ ఏకంగా 37(3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) పరుగులు రాబట్టి చెన్నై ఇన్నింగ్స్‌లో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

తద్వారా విజయంలో తానూ భాగమై సత్తా చాటాడు రచిన్‌ రవీంద్ర. కాగా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో జోరు మీదున్న సమయంలో రచిన్‌ను కర్ణ్‌ శర్మ అవుట్‌ చేశాడు. కర్ణ్‌ బౌలింగ్‌లో స్లాగ్‌ స్వీప్‌ షాట్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నించిన రచిన్‌ డీప్‌ బ్యాక్‌వర్డ్‌ స్క్వేర్‌ లెగ్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న రజత్‌ పాటిదార్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరాడు.

6⃣.5⃣ - SIX

6⃣.6⃣ - OUT

That was an interesting passage of play!

Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE

Follow the match ▶️ https://t.co/4j6FaLF15Y #TATAIPL | #CSKvRCB pic.twitter.com/JjiIclkEoj

— IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024