IND vs AUS: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆస్ట్రేలియా

Oct 23 2025 8:32 AM | Updated on Oct 23 2025 8:40 AM

India vs Australia 2nd odi live updates and highlights

IND vs Aus 2nd Odi live updates and Highlights: అడిలైడ్ వేదిక‌గా రెండో వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియా-భార‌త్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఆసీస్‌ కెప్టెన్ మిచెల్‌ మార్ష్‌ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఆసీస్‌ రెండు మార్పులతో బరిలో​కి దిగింది. 

తుది జట్టులో​కి స్టార్‌ ప్లేయర్లు అలెక్స్‌ క్యారీ, అడమ్‌ జంపా వచ్చారు. మరోవైపు భారత్‌ మాత్రం ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. పెర్త్‌లో ఆడిన జట్టునే ​కొనసాగించింది. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ మరోసారి బెంచ్‌కే పరిమితమయ్యాడు.

తుది జట్లు
ఆస్ట్రేలియా : మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, మాథ్యూ షార్ట్, మాట్ రెన్షా, అలెక్స్ కారీ (వికెట్ కీపర్‌), కూపర్ కోనోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్

భారత్‌ : రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మాన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కెఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్‌), వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్

