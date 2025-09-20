 IND VS AUS: వన్డేల్లో ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ | IND VS AUS 3rd ODI: Smriti Mandhana smashed the fastest fifty ever by an Indian in ODI history | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND VS AUS: వన్డేల్లో ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ

Sep 20 2025 6:57 PM | Updated on Sep 20 2025 7:13 PM

IND VS AUS 3rd ODI: Smriti Mandhana smashed the fastest fifty ever by an Indian in ODI history

స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియా మహిళల జట్టుతో జరుగుతున్న మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో టీమిండియా స్టార్‌ ప్లేయర్‌ స్మృతి మంధన అరివీర భయంకరమైన ఫామ్‌లో ఉంది. ఈ సిరీస్‌లో తొలి వన్డేలో హాఫ్‌ సెంచరీ, రెండో వన్డేలో సెంచరీ చేసిన ఆమె.. ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 20) జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో మరో హాఫ్‌ సెంచరీ చేసి ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగిస్తుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆస్ట్రేలియా.. బెత్‌ మూనీ (75 బంతుల్లో 138) విధ్వంసకర శతకంతో విరుచుకుపడటంతో 412 పరుగుల రికార్డు స్కోర్‌ చేయగా.. భారత్‌ కష్ట సాధ్యమైన లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో మంధన 23 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంది.

మహిళల వన్డే క్రికెట్‌లో భారత్‌ తరఫున ఇదే వేగవంతమైన హాఫ్‌ సెంచరీ. దీనికి ముందు రిచా ఘోష్‌ (26 బంతుల్లో) పేరిట ఈ రికార్డు ఉండేది. ఓవరాల్‌గా మహిళల వన్డేల్లో ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో మంధన మెగ్‌ లాన్నింగ్‌, ఆష్లే గార్డ్‌నర్‌తో కలిసి సంయుక్తంగా నాలుగో స్థానంలో ఉంది. 

లాన్నింగ్‌, గార్డ్‌నర్‌ కూడా 23 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీలు చేశారు. ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ రికార్డు విండీస్‌కు చెందిన డియాండ్ర డొట్టిన్‌ (20 బంతుల్లో) పేరిట ఉంది.

413 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో పోరాడితే పోయేది ఏముందన్న రీతిలో టీమిండియా ఎదురుదాడి చేస్తుంది. 16 ఓవర్ల తర్వాత భారత్‌ జట్టు స్కోర్‌ 164/2గా ఉంది. మంధన 92 పరుగుల (46 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) వద్ద బ్యాటింగ్‌ కొనసాగిస్తుంది. ఆమెకు జతగా కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ (24 బంతుల్లో 40; 7 ఫోర్లు) క్రీజ్‌లో ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా గెలవాలంటే ఇంకా 249 పరుగులు చేయాలి. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

బీచ్‌లో చెల్లితో సాయిపల్లవి సరదాగా ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

'ద బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' ప్రీమియర్‌లో సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

సాక్షి ఆధ్వర్యంలో బడిలో బతుకమ్మ సంబురాలు (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఏఐ కాదు..పక్కా ఒరిజినల్‌’..బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ పిక్స్‌ వైరల్‌
photo 5

స్పిరిట్‌ బ్యూటీ 'తృప్తి డిమ్రి' ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా ?

Video

View all
CM Chandrababu Commissions From Polavaram Project 1
Video_icon

Ambati: కేంద్రం నుంచి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ బాబు తీసుకుంది కమీషన్ల కోసమే
Ambati Rambabu Funny Satires On Pawan Kalyan Pawan Kalyans OG Ticket Price 2
Video_icon

OG సినిమాకు టికెట్ 1000 రూపాయలా? పవన్ కళ్యాణ్ పై అంబటి సెటైర్లే సెటైర్లు
YSRCP Putha Siva Sankar Reddy Slams Eenadu Kiran 3
Video_icon

65 వారాల్లో ఎన్ని సార్లు... ఈనాడు కిరణ్ కు చెంప చెళ్లుమనిపించిన పుత్తా శివశంకర్
MP Avinash Reddy Strong Reply To CM Chandrababu 4
Video_icon

ప్రభుత్వమే మెడికల్ కాలేజీలను నిర్వహించాలి: అవినాష్ రెడ్డి
Doctors Negligence in Vanasthalipuram 5
Video_icon

Vanasthalipuram: వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో చిన్నారి మృతి
Advertisement
 