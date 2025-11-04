 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు తుషార్ కపూర్ (ఫొటోలు) | Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు తుషార్ కపూర్ (ఫొటోలు)

Nov 4 2025 6:55 PM | Updated on Nov 4 2025 7:24 PM

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 1
1/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 2
2/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 3
3/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 4
4/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 5
5/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 6
6/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 7
7/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 8
8/9

Actor Tusshar Kapoor Garu Visited Tirumala Photos 9
9/9

Actor tusshar kapoor visited tirumala Photos
