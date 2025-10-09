ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచకప్-2025లో భాగంగా వైజాగ్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా మహిళల జట్టు భారత్ను 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఇది టీమ్ఇండియాకు టోర్నమెంట్లో తొలి ఓటమి. భారత జట్టు ఇన్నింగ్స్లో రిచా ఘోష్ 94 పరుగులతో మెరిసింది. మొత్తం స్కోరు: 251 పరుగులు చేసి 50 ఓవర్లలో ఆలౌట్ అయింది.
252 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనతో బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా 48.5 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఇన్నింగ్స్లో నాడిన్ డిక్లర్క్ 84 నాటౌట్, కెప్టెన్ వొల్వార్ట్ 70, క్లో ట్రైయాన్ 49 పరుగులతో రాణించారు.