 భారత్‌కు తొలి ఓటమి.. 3 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా విజయం | ICC Womens World Cup 2025: South Africa won by 3 wkts On India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ICC Womens World Cup 2025: భారత్‌కు తొలి ఓటమి.. 3 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా విజయం

Oct 9 2025 11:38 PM | Updated on Oct 9 2025 11:48 PM

ICC Womens World Cup 2025: South Africa won by 3 wkts On India

ఐసీసీ మ‌హిళ‌ల ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌-2025లో భాగంగా వైజాగ్ వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా మహిళల జట్టు భారత్‌ను 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఇది టీమ్ఇండియాకు టోర్నమెంట్‌లో తొలి ఓటమి. భారత జట్టు ఇన్నింగ్స్‌లో రిచా ఘోష్ 94 పరుగులతో మెరిసింది. మొత్తం స్కోరు: 251 పరుగులు చేసి 50 ఓవర్లలో ఆలౌట్ అయింది.

252 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనతో బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా 48.5 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఇన్నింగ్స్‌లో నాడిన్ డిక్లర్క్ 84 నాటౌట్, కెప్టెన్ వొల్వార్ట్ 70, క్లో ట్రైయాన్ 49 పరుగులతో రాణించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై హీరోయిన్ లయ పూజలు (ఫొటోలు)
photo 2

ఓల్డ్‌ ట్రెడిషన్‌ ఎప్పటికీ ఫాలో అవుతా.. శారీలో నటి పూర్ణ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాల గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 4

జగనన్న కోసం కదిలిన ఊరూ-వాడా (ఫొటోలు)
photo 5

అరచేతిలో ఇమిడిపోయే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ : రూ.3999 మాత్రమే! (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Strong Warning To Chandrababu 1
Video_icon

YS Jagan: ఇకనైనా మారు చంద్రబాబూ... చరిత్ర హీనుడిగా మిగిలిపోతావ్
YS Jagan Master Plan Against Chandrababu 2
Video_icon

అయ్యా చంద్రబాబు గారూ ఇక కాస్కోండి! అక్కడే తేల్చుకుందాం..
YS Jagan Slams Chandrababu Over Kurupam Girls Incident 3
Video_icon

YS Jagan: చంద్రబాబుకు సైన్స్ ఉంటే.. పిల్లలు చనిపోయేవాళ్లు కాదు
YS Jagan MASS WARNING To Ayyana Patrudu Comments At Narsipatnam 4
Video_icon

ఇదే నర్సీపట్నం మెడికల్ కాలేజీ అయ్యన్నను ఏకిపారేసిన YS జగన్
YS Jagan Mass Warning To Chandrababu Over Medical College Privatisation 5
Video_icon

YS Jagan: చంద్రబాబు.. ఇదే నా వార్నింగ్
Advertisement
 