 IPL 2026: మా మేనేజర్‌ తప్పు వల్లే ఇలా..: కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ | Green Blames Manager Registering IPL 2026 Auction him as pure batter | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: మా మేనేజర్‌ తప్పు వల్లే ఇలా..: కామెరాన్‌ గ్రీన్‌

Dec 14 2025 10:20 AM | Updated on Dec 14 2025 11:42 AM

Green Blames Manager Registering IPL 2026 Auction him as pure batter

ఆర్సీబీ దిగ్గజం కోహ్లితో గ్రీన్‌ (PC: IPL/BCCI)

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)-2026 వేలం నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ తన విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చాడు. ఈసారి క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో తాను బౌలింగ్‌ చేసేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు. తన మేనేజర్‌ తప్పిదం వల్లే రిజిస్ట్రేషన్‌ విషయంలో తప్పు జరిగి ఉండవచ్చని పేర్కొన్నాడు.

110 మంది విదేశీ ప్లేయర్లు 
అబుదాబి వేదికగా డిసెంబరు 16 (మంగళవారం)న మినీ వేలం జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే. మొత్తంగా ఖాళీగా ఉన్న 77 స్థానాల కోసం 350 మంది క్రికెటర్లు బరిలో నిలిచారు. ఇందులో 240 మంది భారత క్రికెటర్లు ఉండగా.. 110 మంది విదేశీ ప్లేయర్లు ఇందులో ఉన్నారు.

అయితే, ఆసీస్‌ స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ (Cameron Green) ఈసారి పూర్తిస్థాయి బ్యాటర్‌ స్లాట్‌లో తన పేరును నమోదు చేసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. రూ. 2 కోట్ల కనీస ధరతో ప్యూర్‌ బ్యాటర్‌ స్లాట్‌లో సెట్‌ 1లోనే అతడు వేలంలోకి రానున్నాడు. దీంతో గ్రీన్‌ ఈ సీజన్‌లో బౌలింగ్‌ చేయడేమోనన్న సందేహాలు నెలకొన్నాయి. ఇది అతడి ధరపై ప్రభావం చూపే అవకాశం కూడా ఉంది.

మా మేనేజర్‌ తప్పు వల్లే ఇలా..
ఈ నేపథ్యంలో కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ తన పేరు బ్యాటర్‌గా మాత్రమే నమోదు కావడంపై స్పందించాడు. యాషెస్‌ సిరీస్‌ (Ashes Series)లో భాగంగా అడిలైడ్లో మూడో టెస్టుకు ముందు రిపోర్టర్లతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘నేను బౌలింగ్‌ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. నన్ను బ్యాటర్‌గా మాత్రమే రిజిస్టర్‌ చేశారన్న విషయం మా మేనేజర్‌కు తెలిసే ఉండదు.

పొరపాటున అతడు తప్పుడు ఆప్షన్‌ ఎంపిక చేసి ఉంటాడు. ఇదెలా జరిగిందో తెలియదు’’ అని గ్రీన్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా 2023లో రూ. 17.50 కోట్ల ధరతో ఐపీఎల్‌లో అడుగుపెట్టిన గ్రీన్‌.. ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున 452 పరుగులు చేయడంతో పాటు ఆరు వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు.

గ్రీన్‌పై భారీ అంచనాలు
ఈ క్రమంలో 2024లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు ఈ పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ను ట్రేడ్‌ చేసుకోగా.. 255 రన్స్‌ రాబట్టడంతో పాటు.. 10 వికెట్లు కూల్చాడు. అయితే, 2025లో గ్రీన్‌ గాయపడటంతో ఈ సీజన్‌లో ఆడలేకపోయాడు. ఈసారి మాత్రం ప్రస్తుత ఫామ్‌ దృష్ట్యా అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయే ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా గ్రీన్‌పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

చదవండి: ఏ స్థానంలోనైనా బ్యాటింగ్‌కు రెడీ: తిలక్‌ వర్మ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన హీరోయిన్ ఆదా శర్మ.. ఫోటోలు

photo 3

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 4

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)
photo 5

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Nellore Mayor Sravanthi Emotional Words 1
Video_icon

మేయర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా.. జగనన్నకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా ?
IITIANS Sensational Survey On Chandrababu Govt 2
Video_icon

ఐఐటియన్స్ సర్వేలో బయటపడ్డ బాబు బండారం
Shocking Facts About AP Debt In Chandrababu Govt 3
Video_icon

నారా అప్పారావు దెబ్బకు దివాలా దిశగా ఏపీ
Minister Kolusu Parthasarathy Comments On Govt Officials 4
Video_icon

బూతులతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి
TDP Activists Attack On Janasena Activist In Atmakur Nellore District 5
Video_icon

జనసేన కార్యకర్తను చితకబాదిన టీడీపీ నేతలు
Advertisement
 