 డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన యువ సంచలనం.. తొలి ప్లేయర్‌గా రికార్డు | Danish Malewar becomes the first player to score a Double Century in Duleep Trophy 2025. | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Danish Malewar: డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన యువ సంచలనం.. తొలి ప్లేయర్‌గా రికార్డు

Aug 29 2025 10:28 AM | Updated on Aug 29 2025 10:51 AM

Danish Malewar becomes the first player to score a Double Century in Duleep Trophy 2025.

దులీప్ ట్రోఫీ-2025 తొలి క్వార్టర్ ఫైన‌ల్‌లో భాగంగా బెంగ‌ళూరు వేదిక‌గా నార్త్ ఈస్ట్‌ జోన్‌, సెంట్ర‌ల్ జోన్ త‌ల‌ప‌డ‌తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంట్ర‌ల్ జోన్ ఆట‌గాడు డానిష్‌ మలేవర్‌ (Danish Malewar) అద్భుతమైన డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు.

వ‌న్డే త‌ర‌హాలో త‌న బ్యాటింగ్‌ను కొన‌సాగించిన మ‌లేవ‌ర్ కేవ‌లం 222 బంతుల్లోనే త‌న ఫ‌స్ట్ క్లాస్ డ‌బుల్ సెంచ‌రీని సాధించాడు. 21 ఏళ్ల మ‌లేవ‌ర్ 222 బంతుల్లో 36 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ సాయంతో 203 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సెంట్ర‌ల్ జోన్ జ‌ట్టు భారీ స్కోర్‌గా దూసుకుపోతుంది. 

72 ఓవ‌ర్లు ముగిసే స‌రికి సెంట్రల్ జోన్‌ మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 443 ప‌రుగులు చేసింది. అంత‌కుముందు కెప్టెన్ ర‌జిత్ పాటిదార్ సైతం సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో మెరిశాడు. పాటిదార్ కేవ‌లం 96 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల‌తో 125 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు.

తొలి విదర్భ ప్లేయర్‌గా..
ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో ద్విశ‌త‌కం సాధించిన మలేవర్ ఓ అరుదైన ఘ‌న‌త‌ను త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు. దులీప్ ట్రోఫీ అరంగేట్రంలోనే డబుల్‌ సెంచరీ చేసిన తొలి విదర్భ బ్యాట‌ర్‌గా డానిష్ మాలేవర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్ర‌మంలో నెటిజ‌న్లు ఎవ‌రీ మ‌లేవ‌ర్ అని తెగ వెతికేస్తున్నారు.

ఎవరీ మాలేవర్‌..?
21 ఏళ్ల మాలేవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో విదర్భకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నాడు. రంజీ ట్రోఫీ-2024లో ముంబై జరిగిన సెమీఫైనల్‌తో మాలేవర్ వెలుగు లోకి వచ్చాడు. ఆ మ్యాచ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 79 పరుగులు చేసిన మాలేవర్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో పరుగులు నమోదు చేశాడు. విదర్భ జట్టు ఫైనల్‌కు చేరడంలో డానిష్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.

అనంతరం కేరళతో జరిగిన ఫైనల్లో మలేవర్ ఆసాధరణ ప్రదర్శన కనబరిచాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 153, రెండవ ఇన్నింగ్స్‌లో 73 పరుగులు చేసిన డానిష్‌.. విదర్భకు మరో రంజీ ట్రోఫీ టైటిల్‌ను అందించాడు.  తన తొలి ఫస్ట్‌క్లాస్‌ సీజన్‌లోనే మలేవర్‌ తొమ్మిది మ్యాచ్‌లలో కలిపి 783 పరుగులు సాధించాడు. 

ఇందులో రెండు సెంచరీలు, ఆరు ఆర్ధ శతకాలు ఉన్నాయి. మాలేవర్ తన అద్భుత ప్రదర్శనలతో భారత టెస్టు జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. మలేవర్‌కు రైట్‌ ఆర్మ్‌ బౌలింగ్‌ చేసే సత్తా కూడా ఉంది.
చదవండి: హనుమా విహ‌రి ఎంట్రీ..! ఆ జ‌ట్టుకు వీడ్కోలు ప‌లికిన కెప్టెన్‌?

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 3

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌..భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 5

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Strong Counter To TDP MLA Kavya Krishna Reddy 1
Video_icon

కావలికి వచ్చి తీరుతాం.. హౌస్ అరెస్ట్ పై కాకాణి స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Fire Breaks Out In RTC Bus At Visakha 2
Video_icon

విశాఖ ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు
Goods Train Derails Near Vizianagaram Railway Station 3
Video_icon

పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్ రైలు
Top Businessmen Great Words About YS Jagan Vision 4
Video_icon

జగన్ విజన్ ను మెచ్చుకున్న దేశవిదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు
Hen Lays Blue Colored Egg 5
Video_icon

బ్లూ కలర్ లో గుడ్డు పెట్టిన కోడి
Advertisement
 