 సిరాజ్‌ను వెనక్కు నెట్టిన జింబాబ్వే బౌలర్‌ | Blessing Muzarabani removed Siraj from top position of elite list with special effort vs AFG | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిరాజ్‌ను వెనక్కు నెట్టిన జింబాబ్వే బౌలర్‌

Oct 20 2025 10:00 PM | Updated on Oct 20 2025 10:00 PM

Blessing Muzarabani removed Siraj from top position of elite list with special effort vs AFG

టెస్ట్క్రికెట్లో ఏడాది టీమిండియా బౌలర్మహ్మద్సిరాజ్‌ (Mohammed Siraj) అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 8 మ్యాచ్ల్లో 26.91 సగటున 37 వికెట్లు తీసి, లీడింగ్వికెట్టేకర్గా ఉండేవాడు. తాజాగా జింబాబ్వే బౌలర్బ్లెస్సింగ్ముజరబానీ (Blessing Muzarabani) సిరాజ్ను వెనక్కు నెట్టి, అత్యధిక వికెట్ల వీరుడిగా అవతరించాడు

ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 20) మొదలైన మ్యాచ్లో ఘనత సాధించాడు. మ్యాచ్తొలి ఇన్నింగ్స్లో 3 వికెట్లు తీసిన ముజరబానీ తన వికెట్ల సంఖ్యను 39కి (10 మ్యాచ్ల్లో) పెంచుకున్నాడు. ముజరబానీ, సిరాజ్తర్వాత ఏడాది అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో మిచెల్స్టార్క్‌ (7 మ్యాచ్ల్లో 29 వికెట్లు), నౌమన్అలీ (26), నాథన్లియోన్‌ (24) ఉన్నారు.

ఇదిలా ఉంటే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మ్యాచ్లో ముజరబానీతో పాటు (11-1-47-3), బ్రాడ్ఈవాన్స్‌ (9.3-2-22-5), తనక చివంగ (6-0-29-1) చెలరేగడంతో జింబాబ్వే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను తొలి ఇన్నింగ్స్లో 127 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 37 పరుగులు చేసిన రహ్మానుల్లా గుర్భాజ్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

ఆఫ్ఘన్ఇన్నింగ్స్లో అబ్దుల్‌ మాలిక్‌ (30), ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ (19), బషీర్‌ షా (12), అహ్మద్జాయ్‌ (10 నాటౌట్‌) రెండంకెల స్కోర్లు చేయగా.. మిగతా వారంతా సింగిల్డిజిట్స్కోర్కే పరిమితమయ్యారు.

అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన జింబాబ్వే.. మూడో సెషన్సమయానికి వికెట్నష్టానికి 85 పరుగులు చేసింది. బ్రియాన్బెన్నెట్‌ (6) ఔట్కాగా.. బెన్కర్రన్‌ (34), నిక్వెల్చ్‌ (40) క్రీజ్లో ఉన్నారు.

కాగా, ఏకైక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌, మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ కోసం​ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ జట్టు జింబాబ్వేలో పర్యటిస్తుంది. టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ అనంతరం హరారే వేదికగా మూడు టీ20లు (అక్టోబర్‌ 29, 21, నవంబర్‌ 2) జరుగనున్నాయి.

చదవండి: PAK VS SA 2nd Test: బాబర్‌ విఫలమైనా, ఆదుకున్న కెప్టెన్‌

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దీపావళి వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 2

diwali 2025 : అదిరిపోయిన సెలబ్రిటీల దివాలీ వేడుక
photo 3

టాలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మల దీపావళి సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు
photo 4

మతాబులా వెలిగిపోతున్న భూమి పడ్నేకర్‌ ఫెస్టివ్‌ లుక్‌ చూశారా.
photo 5

Diwali 2025: బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీల దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tweet On Diwali Festival In Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రం పాలనలో వెలుగులు లేని దీపావళి
Prabhas vs Shahrukh Khan Box Office War 2
Video_icon

కింగ్ కాంగ్ VS రెబల్ స్టార్.. పాన్ ఇండియా దద్దరిల్లాల్సిందే
YSRCP ZPTC Nookaraju Killed In Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

YSRCP ZPTC దారుణ హత్య
DGP Shivadhar Reddy Key Statement Over Rowdy Sheeter Riyaz Encounter 4
Video_icon

రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై DGP కీలక ప్రకటన..
Ram Charan Big Plan On Multistarrer Movie 5
Video_icon

చిరుతో రామ్ చరణ్ మరో భారీ ప్లాన్..
Advertisement
 