 ఆస్ట్రేలియా క్రికెట‌ర్ల‌కు సారీ చెప్పిన బీసీసీఐ.. | BCCI secretary opens up on Aussie players molestation case, vows strict action | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆస్ట్రేలియా క్రికెట‌ర్ల‌కు సారీ చెప్పిన బీసీసీఐ..

Oct 26 2025 8:06 AM | Updated on Oct 26 2025 8:28 AM

BCCI secretary opens up on Aussie players molestation case, vows strict action

వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో ఆడేందుకు వచ్చిన ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లను మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో  ఓ ఆకతాయి వేధింపులకు గురిచేసిన సంగతి తెలిసిందే.  ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్ జట్టు సభ్యులు ఇద్దరూ గురువారం రాత్రి హోటల్‌కు తిరిగి వస్తుండగా.. ఇండోర్‌లోని ఖజ్రానా రోడ్ వద్ద ఓ వ్యక్తి వారి వెంటపడుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. 

వెంట‌నే స‌ద‌రు క్రికెట‌ర్లు జట్టు మేనేజర్‌కు సమాచారం అందించారు. అతడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసునమోదు చేసిన పోలీలుసు.. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా ఖజ్‌రానాకు చెందిన 30 ఏళ్ల అకీల్‌ను నిందుతుడిగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాం‍డ్‌కు తరలించారు. ఇంతకుముందు కూడా అతడిపై పలు కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై  బీసీసీఐ తీవ్రంగా స్పందించింది. 

"ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన ఘటన. భారత్ అతిథిలను గౌరవించే దేశంగా పేరుగాంచినది.  ఇటువంటి ఘటనలు  దేశ గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ఎవ‌రిప‌ట్ల కూడా ఇలా ప్ర‌వ‌ర్తించ‌కూడ‌దు. ఆసీస్ క్రికెట‌ర్ల‌కు ఇలా జ‌రిగినందుకు మేము చింతిస్తున్నాము. నిందితుడిని వెంటనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాము.

ఈ వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో ఆడేందుకు వచ్చిన అన్ని జట్లకు ఇప్పటికే పూర్తి స్ధాయి భద్రతను కల్పించాము. ఇకపై సెక్యూరిటీ మరింత పెంచుతాము. భవిష్యత్తులో అలాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము." అని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్‌ సైకియా (Devajit Saikia) పీటీఐతో పేర్కొన్నారు. కాగా అక్టోబర్‌ 30న జరగనున్న రెండో సెమీఫైనల్లో భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా జట్లు తలపడనున్నాయి.
చదవండి: భారత్‌ సెమీస్‌ ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇట్స్‌ ఫ్యామిలీ టైమ్‌ అంటున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 2

కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 5

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Chandrababu Over Farmers incurence 1
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పబ్లిసిటీ.. ఏకిపారేసిన రాచమల్లు శివ ప్రసాద్
Munneru River Floods Effect In Khammam 2
Video_icon

ముందుకొస్తున్న మున్నేరు.. ఖమ్మంలో టెన్షన్ టెన్షన్
10 Members Affected Due To Adulterated Toddy 3
Video_icon

కల్తీ కల్లు ఎఫెక్ట్.. 10 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత
YS Jagan Hold Teleconference With YSRCP Leaders On Montha Cyclone 4
Video_icon

Montha Cyclone: మొంథా తుఫానుపై వైఎస్ జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్
Heavy Rain Leads To Floods In Hanmakonda Warangal And Mahabubabad 5
Video_icon

తుఫాన్ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన వరంగల్
Advertisement
 