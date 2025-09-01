 ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్‌.. బుమ్రాను ఫాలో కానున్న క‌మ్మిన్స్‌!? | Ashes 2025-26: Australia Captain Pat Cummins Doubtful for Full Series Due to Back Injury | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ashes 2025: ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్‌.. బుమ్రాను ఫాలో కానున్న క‌మ్మిన్స్‌!?

Sep 1 2025 1:00 PM | Updated on Sep 1 2025 1:16 PM

Back issues may force Pat Cummins to pick and choose Ashes Tests

యాషెస్ సిరీస్‌కు ముందు ఆస్ట్రేలియాకు భారీ షాక్ త‌గిలే సూచ‌న‌లు క‌న్పిస్తున్నాయి. ఈ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క సిరీస్‌లో అన్ని మ్యాచ్‌ల‌కు కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మ్మిన్స్ అందుబాటులో ఉండ‌క‌పోవ‌చ్చున‌ని ప‌లు రిపోర్ట్‌లు పేర్కొంటున్నాయి. క‌మ్మిన్స్ ప్ర‌స్తుతం వెన్ను నొప్పితో బాధ‌ప‌డుతున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. వెస్టిండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్ త‌ర్వాత క‌మ్మిన్స్ క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉంటున్నాడు. 

ఈ క్ర‌మంలోనే విండీస్‌తో టీ20 సిరీస్‌, సౌతాఫ్రికాతో టీ20, వ‌న్డే సిరీస్‌ల‌కు దూర‌మ‌య్యాడు. అయితే నవంబర్ 21 నుండి ప్రారంభం కానున్న యాషెస్ సిరీస్ స‌మ‌యానికి క‌మ్మిన్స్ పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధిస్తాడ‌ని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా వైద్య బృందం అంచనా వేసింది. కానీ ఊహించిన దానికంటే అతడి వెన్ను నొప్పి తీవ్రంగా ఉన్నట్లు . డైలీ మెయిల్ ప్రకారం.. కమ్మిన్స్‌ తాజా స్కానింగ్‌లో వెన్ను గాయం తీవ్రత తెలిసినట్లు సమాచారం

బుమ్రా బాటలో.. 
అయితే కమ్మిన్స్ టీమిండియా స్పీడ్ స్టార్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా బాటలో నడిచే అవకాశమున్నట్లు సదరు రిపోర్ట్ పేర్కొంది. ఐదు టెస్టుల యాషెస్ సిరీస్‌లో కమ్మిన్స్‌ను రెండు లేదా మూడు టెస్టులు మాత్రమే ఆడించాలని ఆసీస్ సెలక్టర్లు భావిస్తున్నరంట. బుమ్రా సైతం ఇటీవలే ఆండర్సన్‌-టెండూల్కర్ ట్రోఫీలో కూడా కేవలం మూడు టెస్టులు మాత్రమే ఆడాడు. వర్క్‌లోడ్ మెనెజ్‌మెంట్ భాగంగా సెలక్టర్లు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కమ్మిన్స్ విషయంలో కూడా అదే జరగొచ్చు.


కాగా కమ్మిన్స్ స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌, భారత్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు కూడా దూరమయ్యే అవకాశం​ ఉంది. మరి కొద్ది రోజుల్లో కమ్మిన్స్ ఫిట్‌నెస్‌పై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక ఇది ఇలా ఉండగా.. కమ్మిన్స్ ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి ఫిట్‌నెస్ సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాడు. అయినప్పటికి బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీలో భారత్‌తో జరిగిన ఐదు టెస్టుల్లోనూ ఈ స్టార్ పేసర్‌ పాల్గొన్నాడు. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్‌, డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌, వెస్టిండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లోనూ కమ్మిన్స్ భాగమయ్యాడు.

2025-26 యాషెస్ సిరీస్ తేదీలు:
పెర్త్ టెస్ట్ (వెస్ట్ టెస్ట్): పెర్త్ స్టేడియం | నవంబర్ 21-25
బ్రిస్బేన్ టెస్ట్ (డే/నైట్ టెస్ట్): గబ్బా | డిసెంబర్ 4-8
అడిలైడ్ టెస్ట్ (క్రిస్మస్ టెస్ట్): అడిలైడ్ ఓవల్ | డిసెంబర్ 17-21
మెల్బోర్న్ టెస్ట్ (బాక్సింగ్ డే టెస్ట్): | డిసెంబర్ 26-30
సిడ్నీ టెస్ట్ (నూతన సంవత్సర టెస్ట్): ఎస్‌సీజీ | జనవరి 4-8
చదవండి: IND vs AUS: టీమిండియాకు గుడ్ న్యూస్.. ఫిట్‌నెస్ టెస్టులో పాసైన కెప్టెన్‌
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుపతిలో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 2

‘మధరాసి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ మెరిసిన హీరోయిన్‌ రుక్మిణీ వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

మహా గణపతి దర్శనం..లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Arrested YSRCP Leaders Over Protest On Urea Shortage At Srikakulam 1
Video_icon

రైతులకు ఎరువులు అందేవరకు మా పోరాటం ఆగదు
Araku Coffee Ganesh In Vizianagaram 2
Video_icon

అరకు కాఫీ గింజలతో వినాయక విగ్రహం

Supreme Court Big Relief To Telangana Govt Over Local Reservation Quota 3
Video_icon

లోకల్ రిజర్వేషన్ కేసులో సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు

Sukumar Ram Charan New Movie Story Update 4
Video_icon

Sukumar: పెద్ది కోసం ఊహించని కొత్త స్టోరీ రెడీ..!
PM Modi Big Shock To Pakistan In China 5
Video_icon

పాకిస్థాన్ కు గట్టి షాక్ ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ
Advertisement
 