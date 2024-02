ఢిల్లీ: టీమిండియాకు పెద్ద షాక్‌ తగిలింది. ఇంగ్లండ్‌తో రాజ్‌కోట్‌లో జరుగుతున్న మూడో టెస్టు మ్యాచ్‌ నుంచి భారత బౌలర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ వైదొలిగాడు. వ్యక్తిగత కారణాలతో అశ్విన్‌ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బీసీసీఐ ‘ఎక్స్‌’ ద్వారా వెల్లడించింది. అతని తల్లికి ఆరోగ్యం బాగోలోద ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అతడికి జట్టుతో పాటు బోర్డు అండగా నిలుస్తుందని తెలిపింది.

తన తల్లి అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండడంతోనే అశ్విన్‌ మ్యాచ్‌ నుంచి దూరమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఆటగాళ్లు, వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు తమకు ఎంతో ముఖ్యమని తెలిపింది. ఈ కష్టకాలంలో అశ్విన్‌కు అవసరమైన సహాయాన్ని బోర్డు, టీమ్‌ఇండియా జట్టు అందిస్తుందని పేర్కొంది.

R Ashwin withdraws from the 3rd India-England Test due to family emergency.

In these challenging times, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) and the team fully supports Ashwin.https://t.co/U2E19OfkGR

— BCCI (@BCCI) February 16, 2024