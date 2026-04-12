 తమిళనాడు ఎన్నికల వేళ ట్విస్ట్‌.. కాంగ్రెస్‌కు బిగ్‌ షాక్‌! | Tamilnadu hazeena syed reisgn To congress Party | Sakshi
తమిళనాడు ఎన్నికల వేళ ట్విస్ట్‌.. కాంగ్రెస్‌కు బిగ్‌ షాక్‌!

Apr 12 2026 1:05 PM | Updated on Apr 12 2026 1:05 PM

Tamilnadu hazeena syed reisgn To congress Party

సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడులో ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో అసమ్మతి జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. అభ్యర్థుల ఎంపికలో మహిళలకు అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ మహిళా కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు, పార్టీ సీనియర్‌ నాయకురాలు హసీనా సయ్యద్‌ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పార్టీ అధిష్టానంపై, ముఖ్యంగా ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సెల్వపెరుంతొగైపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 

ఈ విషయమై హసీనా సయ్యద్‌ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వేదికలపై మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని గొప్పగా చెబుతుందని, కానీ ఆచరణలో తమిళనాడులో పోటీ చేస్తున్న 28 స్థానాల్లో కేవలం ఇద్దరు మహిళలకు (సుమారు 7%) మాత్రమే అవకాశం ఇచ్చిందని హసీనా మండిపడ్డారు. తనకు పట్టున్న కృష్ణగిరి నియోజకవర్గాన్ని కేటాయించాలని కోరగా, స్క్రీనింగ్‌ కమిటీలో తన పేరు మొదటి స్థానంలో ఉందని ఆమె తెలిపారు. అయితే, ఎంపీ చెల్లకుమార్‌ తన పలుకుబడిని ఉపయోగించి ఆ సీటును దక్కించుకున్నారని, దీని వెనుక నాయకుల మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత స్నేహాలే కారణమని ఆరోపించారు.

నాయకత్వంపై ధ్వజం..
ఢిల్లీలో జరిగిన కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశంలో తనకు మైలాడుతురై సీటు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి, చివరి నిమిషంలో పార్టీతో సంబంధం లేని వ్యక్తికి కేటాయించారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఖర్గే, సెల్వపెరుంతొగై కుమ్మక్కై అభ్యర్థుల ఎంపికలో ఏకపక్షంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. 27 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ ఐదుగురు మహిళలకు అవకాశం ఇచ్చిందని, అయితే, మహిళా సాధికారత గురించి మాట్లాడే కాంగ్రెస్‌ మాత్రం అర్హత ఉన్న మహిళలను విస్మరించిందని విమర్శించారు. రాజకీయంగా అణచివేతకు గురవుతున్న మహిళల గొంతుకను వినిపించేందుకు తాను ’రివల్యూషనరీ పిజియన్స్‌’ అనే సంస్థను ప్రారంభిస్తున్నట్లు హసీనా ప్రకటించారు. కాగా, ఎన్నికల సమయంలో కీలక మహిళా నేత ఇలా ఆరోపణలు చేస్తూ పార్టీని వీడటం తమిళనాడు కాంగ్రెస్‌ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో మండుతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 2

తమిళ హీరోయిన్‌ అతుల్య రవి డీసెంట్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

‘పాపం ప్రతాప్‌’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆర్టెమిస్‌-2 గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌...నాసా విడుదల చేసిన (ఫొటోలు)

photo 5

శర్వానంద్‌ 'బైకర్‌' థాంక్యూ మీట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu Doubt On Pawan Kalyan Over Cabinet Meeting Leakage 1
Video_icon

ప్రెస్టేషన్.. ప్రెస్టేషన్... పవన్, మంత్రులును నమ్మని బాబు, లోకేష్
Janasena Leader Maddala Narsimha Hulchul At Ice Cream Parlour 2
Video_icon

ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లో జనసేన నేత హల్ చల్

Actress Mrunal Thakur About Her Diet Secret And Workouts 3
Video_icon

నా డైట్ ప్లాన్ చూస్తే షాక్ అవుతారు
TTD Board Member RN Darshan Controversy 4
Video_icon

టీటీడీ బోర్డులో అన్యమతస్తులు
Telangana Inter Results Released 5
Video_icon

ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల
