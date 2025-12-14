సాక్షి,ఢిల్లీ: బీజేపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నితిన్ నబిన్ ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన బిహార్లో కేబినెట్ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు అధికారికంగా ఆయన పేరును ఖరారు చేసింది.
బిహర్కు చెందిన సీనియర్ నాయకుడైన నితిన్ నబిన్ ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆయనకు మంచి అనుభవం ఉంది. క్రమశిక్షణ, నిర్వాహణా నైపుణ్యం, యువ నాయకత్వం వంటి లక్షణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని పార్టీ ఆయనను జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమించింది. ఈ పదవి బీజేపీలో అత్యంత కీలకమైన వాటిలో ఒకటి. పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడికి సహకరించడం, దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించడం, ఎన్నికల వ్యూహాలను అమలు చేయడం వంటి బాధ్యతలు ఈ పదవికి చెందుతాయి. బిహర్ నుంచి జాతీయ స్థాయిలో ఇంత పెద్ద పదవి రావడం అరుదు. రాబోయే ఎన్నికల దృష్ట్యా యువ నాయకత్వాన్ని ముందుకు తేవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నియామకం జరిగిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నితిన్ నబిన్కు బిహర్లో ఉన్న బలమైన మద్దతు, ఆయన నిర్వాహణా అనుభవం పార్టీకి ఉపయోగపడుతుందని అంచనా. మొత్తం మీద, ఆయన నియామకం బీజేపీ తీసుకున్న వ్యూహాత్మక నిర్ణయంగా పరిగణించబడుతోంది. బిహర్ నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన అరుదైన నాయకుల్లో నితిన్ నబిన్ ఒకరుగా నిలిచారు.
బీజేపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నితిన్ నబిన్
Dec 14 2025 5:18 PM | Updated on Dec 14 2025 5:31 PM
సాక్షి,ఢిల్లీ: బీజేపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నితిన్ నబిన్ ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన బిహార్లో కేబినెట్ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు అధికారికంగా ఆయన పేరును ఖరారు చేసింది.