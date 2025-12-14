 కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన బీఆర్‌ఎస్‌ కీలక సమావేశం.. ఎప్పుడంటే? | Kcr Chairs Over Brs State Level Executive Committee Meeting At Telangana Bhavan | Sakshi
కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన బీఆర్‌ఎస్‌ కీలక సమావేశం.. ఎప్పుడంటే?

Dec 14 2025 2:59 PM | Updated on Dec 14 2025 3:06 PM

Kcr Chairs Over Brs State Level Executive Committee Meeting At Telangana Bhavan

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన బీఆర్‌ఎస్‌ కీలక సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఈ నెల 19న (శనివారం) బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ, రాష్ట్రస్థాయి కార్యవర్గ విస్థృత స్థాయి సమావేశం​ జరగనుంది. వచ్చే శనివారం మధ్యాహ్నం 2గంటలకు తెలంగాణ భవన్‌లో కేసీఆర్‌ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరగనుందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 

ఈ సమావేశంలో పలు అంశాలపై కేసీఆర్‌ సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా.. కృష్ణా,గోదావరి నదీ జలాలపై కాంగ్రెస్‌ నిర్లక్ష్య వైఖరి, పార్టీ సంస్థాగత నిర్ణయం,కార్యచరణపై చర్చ, రాబోయే ప్రజా ఉద్యమాలు,సాగునీటి హక్కుల విషయంలో బీఆర్‌ఎస్‌ వైఖరి, రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ తీరును ప్రశ్నించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

 

