 వైరల్‌: బీజేపీ నేత కుమార్తెకు ఆకతాయిల వేధింపులు | 2 bike borne youths molest BJP leader daughter in Uttar Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైరల్‌: బీజేపీ నేత కుమార్తెకు ఆకతాయిల వేధింపులు

Dec 13 2025 11:15 AM | Updated on Dec 13 2025 11:20 AM

2 bike borne youths molest BJP leader daughter in Uttar Pradesh

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని హత్రాస్ జిల్లాలో ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సికంద్రారావు నోరంగాబాద్ ప్రాంతంలోని పశ్చిమి ప్రాంతంలో బీజేపీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి కుమార్తె కోచింగ్ సెంటర్‌ నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా, ముగ్గురు యువకులు బైక్‌పై వచ్చి ఆమెను వేధించారు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయింది. దాంతో బాధితులు సదరు ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వెంటనే ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వారిని కోర్టులో హాజరుపరిచి జైలుకు పంపనున్నట్లు డీఎస్పీ హిమాన్షు మాథుర్ తెలిపారు. ఇంకా పరారీలో ఉన్న మూడో నిందితుడి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. సదరు ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపడంతో విద్యార్థినులు, మహిళల భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. పోలీసులు నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)
photo 3

'మోగ్లీ' మూవీ రిలీజ్..ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ సాక్షి మడోల్కర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

స్టైలిష్ నిహారిక.. ధగధగా మెరిసిపోయేలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Harish Rao Serious Allegations On Cm Revanth Reddy 1
Video_icon

ఫుడ్ పాయిజన్ తో పిల్లలు ఇబ్బందులు.. రేవంత్ ఫుట్ బాల్ తో బిజీ..
Horrible Incident In Chandrayangutta Hyderabad 2
Video_icon

మొదటి భర్త కొడుకుని నెలకేసి కొట్టిన రెండో భర్త..
Australian Skydiver Caught In The Wing Of A Plane At 15000 Feet High 3
Video_icon

15000 అడుగుల ఎత్తులో మృత్యువుతో పోరాటం..

Minister Gummadi Sandhya Rani Followers Anarchists 4
Video_icon

ఉద్యోగం పీకేసి.. కాళ్ల మీద పడ్డా కనికరించని మంత్రి.. గుండెపోటుతో ఆశావర్కర్ మృతి
KSR Live Show On Price Hike Of Akhanda 2 Tickets 5
Video_icon

మంత్రికి తెలియకుండా.. అఖండ-2 జీవో రిలీజ్
Advertisement
 