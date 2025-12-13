 మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు) | Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)

Dec 13 2025 6:37 PM | Updated on Dec 13 2025 6:55 PM

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos1
1/27

అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ కోల్‌క‌తా ప‌ర్య‌ట‌న ముగిసింది.

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos2
2/27

అయితే సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో జరిగినప మోహన్ బగన్ మెస్సీ ఆల్ స్టార్స్ వ‌ర్సెస్‌ డైమండ్ హార్బర్ మెస్సీ ఆల్ స్టార్స్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా గంద‌ర‌గోళం నెల‌కొంది.

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos3
3/27

మెస్సీ మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే త్వ‌రగా వెళ్లిపోయాడ‌ని అభిమానులు అస‌హ‌నం వ్య‌క్తం చేశారు.

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos4
4/27

ఈ క్రమంలో వాటర్ బాటిల్స్‌ను, కూర్చీల‌ను మైదానంలోకి విసిరి ర‌చ్చ రచ్చ చేశారు.

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos5
5/27

ఫ్లెక్సీలు ద్వంసం చేస్తూ, బ్యారికేడ్ల‌ను దాటుకుంటూ మైదానంలో చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్ర‌య‌త్నం చేశారు.

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos6
6/27

దీంతో పరిస్థితిని అదుపులో తీసుకొచ్చేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు.

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos7
7/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos8
8/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos9
9/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos10
10/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos11
11/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos12
12/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos13
13/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos14
14/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos15
15/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos16
16/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos17
17/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos18
18/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos19
19/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos20
20/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos21
21/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos22
22/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos23
23/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos24
24/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos25
25/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos26
26/27

Lionel Messi India tour starts in chaos As angry fans throw seats in stadium Photos27
27/27

# Tag
Lionel Messi Angry fans throw seats Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)
photo 2

రజనీకాంత్ బర్త్ డే.. వింటేజ్ జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసిన సుమలత (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ మెరుపు తీగలా యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

కోల్‌కతాలో మెస్సీ మాయ‌.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Elephant Disposes To Police Man In kukke Video Goes Viral 1
Video_icon

‘మధ్యలో ఏంటి బాసూ’ గజరాజుకు కోపం వచ్చింది
YSRCP Ambati Rambabu Fires On TDP Pemmasani Chandrasekhar 2
Video_icon

ఆరు నూరు కాదు.. నూరు ఆరు కాదు.. పెమ్మసానికి అంబటి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
Telangana Panchayat Elections 2025 3
Video_icon

సర్పంచ్ అభ్యర్థుల పరేషాన్
Actress Yamini Bhaskar About Her Movie Chances 4
Video_icon

ఇకపై మంచి పాత్రలు చేస్తా
Be Careful On Eating Tomato Sauce In Hotel 5
Video_icon

హోటల్ లో టమాటా సాస్ తింటున్నారా జాగ్రత్త!
Advertisement